Alex hakkında çıkan haberlere isyan etti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza, hakkında çıkan spekülatif haberleri, "Rezaletin de ötesinde komik olarak" nitelendirdi.

FB TV’ye açıklamalar yapan Alex şunları söyledi:

"Aslında çıkan tüm bu yalan haberleri rezaletin de ötesinde komik olarak adlandırmak istiyorum. Çünkü benim için rezaletin bir adım ötesi komikliktir. Beni tanıyanlar bilir; basında yazılan çizilenlere çok fazla hürmet eden veya çok takip eden biri değilimdir.

Tüm bu haberleri yapanlara acıyorum ben açıkçası. Çünkü bu haberleri yapanlar kendilerini gazeteci diye adlandırıyorlar. Benim için önemli olan gece yastığıma başımı koyduğumda rahat uyumaktır. Ben geceleri yastığa başımı koyduğumda rahat uyuyorum. Bu tür rezalet haberler, yapanlar açısından acınacak haberlerdir.

İşin daha da komik tarafı bu tür haberleri yapanlar haberin altına imzalarını atmıyorlar. Gazetede haber görüyorsun ama altında imza yok. Bu haberi kim nereden çıkardı? Kaynağı ne? Bunu bilmemiz mümkün değil. O medya organında bu haberi yapanın kim olduğu, haberin hangi belgelere dayandığı net bir şekilde yer almalıdır. Bunların hepsi gazeteci tarafından yazılmalı biz de bunu bilmeliyiz. Bilelim ki biz de o kişiyle yüz yüze, göz göze gelelim, karşılıklı olarak birbirimize dertlerimizi anlatalım, yüzleşelim… Haber doğru mu yalan mı ortaya koyalım. Ama çıkan haberler o kadar yaratıcılıktan uzak ve o kadar saçma ki artık bu haberler komiklik düzeyinde oluyor. BBM’den benim taraftarlarla sohbet ettiğim yazılıyor; ama BBM’de benim yalnızca yakınlarım var.Yakınlarımın haricinde başka kimseyle de sohbet etmem."

'Bu yıl Avrupa’da olmak önemli'

UEFA Avrupa Ligi hakkında ise Alex şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl UEFA Avrupa Ligi’nde olmak çok önemli. Geçen yıl geçirdiğimiz sıkıntılı süreçte Avrupa’da olma hakkımız elimizden alınmıştı. Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatı elimizden gitti ve şu anda UEFA Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz.

Avrupa Ligi önemli turnuvalardan biri; birbirinden güçlü takımlar kendi aralarında mücadele edecek. Hedefimiz tabi ki Avrupa Ligi’nde başarı. Özellikle böyle bir senede Avrupa’da olmak ve mücadele etmek bizim için çok önemli bir konu."

'Sivas’tan 3 Puanla dönmek istiyoruz'

Sivas maçı hakkında ise Alex, "Sivasspor maçları her zaman zordur. Bizi yine zorlu bir deplasman bekliyor… Sezonun başındayız ve en uygun kadroyu hocamız seçecektir. Elimizden geldiğince iyi oynayıp oradan 3 puanla dönmek için mücadele edeceğiz. Hedefimiz Sivas’tan galibiyetle dönmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.