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Spor

Alex: Hagi fenomen ama...

"Hagi'ye saygım çok fazla"

02 Şubat 2017 11:44

Eski Fenerbahçeli Alex de Souza, Galatasaray'ın efsanesi Hagi ile kıyaslanmasını "Boş bir uğraş" olarak nitelendirdi. Alex, Hagi için 'fenomen' benzetmesinde de bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Socrates dergisine konuştu. Brezilyalı futbolcuya Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi ile kıyaslanması hakkında ne düşündüğü soruldu. Alex bu soruya "Hiçbir zaman oyuncuları birbirleriyle kıyaslamam. Bir keresinde, Hagi'nin Barcelona'da oynadığı ve UEFA Kupası kazandığı için daha iyi olduğunu duydum. Öyleyse Udinese'de oynamış Zico'dan da mı iyiydi yani?

Ayrıca size, kupalar kazanmış bir sürü oyuncu sayabilirim ama kupalara etkileri neredeyse yoktur. Bu yüzden, kıyaslama işini hiç sevmem. Bence içi boş bir uğraş." cevabını verdi.

Hagi'nın 1994 Dünya Kupası'ndaki performansından övgüyle bahseden Alex "O, Türkiye'de ve Romanya'da başardıklarıyla bir fenomen. Ama benim de yaptıklarım ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu kendi geçmişiyle ilgili de bir istatistiğe vurgu yaptı. "Brezilya futbolunda beni çok mutlu eden bir istatistik var. Tarih boyunca sadece iki tane 10 numara benden daha fazla gol atmış; biri Pele, öteki Zico. 20 senede 423 gol attım. Oynadığım kulüplerde saygı gördüm. Bu bana yetiyor." diyen Alex "Ben mi daha iyiydim, öteki mi?" sorusunun hiçbir anlamı yok. Ama saygı gördüm. Bu yüzden, benim de Galatasaray'ın 10 numarası Hagi'ye saygım çok fazla. O, Türkiye'nin en büyüklerinden biriydi." ifadelerini kullandı. 

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