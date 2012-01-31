-Alex haberde zirve yaptı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza, Ocak ayında spor haberlerinde en çok adı geçen futbolcu oldu. Medya takip ajansı Interpress'in ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere iki bine yakın gazete ve dergiyi kapsayan araştırmasına göre, sarı-lacivertli ekibin kaptanının, bin 68 haberde ismi geçti. Ocak ayının en popüler yabancı sporcusu listesinde ikinci sırada Beşiktaşlı Almeida 962 haberle alırken, Fenerbahçeli bir diğer futbolcu Stoch'un ise 930 haberle üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Yerli oyuncular içinde Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz 951 haber ile ilk sırada yer bulurken, Beşiktaşlı Egemen Korkmaz 747 haberle ikinci, Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak da 353 haberle sıralamada üçüncü oldu. Haberlerde en çok ismi geçen kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekibin faaliyet gösterdiği tüm spor dalları Ocak ayında 8 bin 473 habere konu oldu. İkinci sırada 7 bin 516 haber ile Beşiktaş, üçüncü sırada 7 bin 112 haberle Galatasaray yer alıyor. En çok haberde ismi geçen teknik direktör bin 426 haberle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olurken, Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal bin 279 haberle ikinci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bin 260 haberle üçüncü sırada yer aldı.