-ALEX ''GOL KRALLIĞI''NI İLAN EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de son hafta öncesi 27 golü bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, bir mucize olmazsa, Sivasspor maçının ardından 2. kez krallık tacını takacak. Süper Lig'de son haftada kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Trabzonsporlu Burak'ın (19) 8 gol önünde zirvede bulunan Brezilyalı futbolcuyu, bu futbolcunun ardından takım arkadaşı Niang 15 golle takip ediyor. Türkiye'de 7. sezonunu tamamlayacak Brezilyalı futbolcu, ligde sarı-lacivertli formayla 2006-2007 sezonundan sonra 2. kez ''Gol Kralı'' olacak. 2010-2011 sezonunda son hafta öncesi 32 maçta forma giyerek toplam 27 gol atan Alex, maç başına 0,8 ortalama tutturdu. -2. KEZ KRALLIK YAŞAYAN İLK YABANCI FUTBOLCU OLACAK- Alex de Souza, lig tarihinde ikinci kez gol kralı olan ilk yabancı oyuncu olacak. Ligde bugüne dek 31'i Türk, 5'i yabancı olmak üzere toplam 36 futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını kazandı. 2006-2007 sezonunda 19 golle kral olan Alex, bu sezon da ''Gol Kralı'' unvanını alırsa, lig tarihinde 2 kez krallık yaşayan ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçecek. Alex aynı zamanda en fazla golle gol kralı olan yabancı oyuncu olarak lig tarihine geçecek. Galatasaray formasını giyen Boşnak Tarık Hosiç, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde ilk yabancı ''Gol Kralı' futbolcu oldu. Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, ''Gol Kralı'' tahtına oturdu. Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı. Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aziza Makukula ise geçen sezon 21 golle gol kralı olmuştu. -3 GOL ATABİLİRSE HOCASINI GEÇECEK- Ligde geçen hafta attığı 5 golle yıldızlaşan Brezilyalı, son maçta ''hat trick'' yaparsa, teknik direktör Aykut Kocaman'ın futbolculuk yıllarındaki bir unvanını da eline geçirecek. Fenerbahçe'nin gol kralları arasında en çok golle gol kralı unvanını elinde bulunduran Aykut Kocaman, 1988-1989 sezonunda attığı 29 golle tacı takarken, şu anda 27 golü bulunan Alex, 3 gol daha atabilirse, Kocaman'ın rekorunun sahibi olacak.