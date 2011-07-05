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Spor

Alex gidiyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaşananlardan rahatsız olan futbolcuları ayakta tutmaya çabalıyor.

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaşananlardan rahatsız olan futbolcuları ayakta tutmaya çabalıyor. Kaptan Alex, Başkan Aziz Yıldırım'ın gözaltısı sonrasında büyük sıkıntı yaşıyor. Kombine kart satışları bıçak gibi kesildi, transfer çalışmaları şimdilik askıya alındı.

Fener toz duman!

Milliyet'in haberine göre, şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu'nun durumu, Fenerbahçe’yi stop ettirdi. Yaşanan gelişmeler, sarı-lacivertlilerde büyük karmaşaya neden olurken, her şey beklemeye alındı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, moralleri çok bozuk ve kafaları karışık olan oyuncuları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmaları ve testleri basına kapatan Kocaman, futbolcularını çalışmalara motive etmek için olağanüstü çaba harcıyor.

Fenerbahçe’nin geçen sezonki şampiyonluğunda çok önemli rol oynayan Kaptan Alex’in de Başkan Aziz Yıldırım’ın gözaltına alınması nedeniyle tedirgin olduğu ve olan bitenden rahatsızlık duyduğu belirlendi. Alex’in şike ithamlarını kabullenmek istemediği belirtilirken, golcü oyuncunun gelişmelere göre geleceğine karar vereceği de konuşuluyor.


Muhalefet beklemede

Fenerbahçeli taraftar, kulüp yönetiminin şike skandalına karışmış olma olasılığını kabullenmek istemezken, sezonu şampiyon tamamlayan takımlarının önümüzdeki sezon maçları için adeta hücum ettikleri, kombine biletlerinin iki gündür satılmadığı vurgulandı. Yeni sezon kadrosunu dört oyuncu transfer ederek güçlendiren sarı-lacivertlilerde yapılacak yeni yabancı oyuncu transferi de zora girdi. Hem yöneticilerin durumu, hem de dünyaya haber olan şike skandalı nedeniyle transfer görüşmeleri birden bire kesildi.

Fenerbahçe’de Başkan Yıldırım ve yönetimine muhalif olan sarı-lacivertli kongre üyelerinden bazıları ise bekleyişe geçti. Yıldırım'ın tutuklanması durumunda yönetimin olağanüstü kongre kararı almasını isteyenlerin yanısıra, serbest kalsa bile kongreye gidilmesini isteyenlerin çoğunlukta bulunması dikkatlerden kaçmadı. Buna rağmen, muhalefetin ileri gelenleri, soruşturmanın akıbetinin beklenmesi görüşünü savunuyorlar.


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