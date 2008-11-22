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Spor

Alex geldi, puanlar gitti!..

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etti..

22 Kasım 2008 02:00



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Son haftaların formda ekibi Fenerbahçe, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçtan golsüz beraberlikle ayrılabildi:0-0


Fenerbahçe Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ile başkentte karşılaştı. 

Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Roberto Carlos, Uğur Boral ve Semih Şentürk sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, haftalardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Alex, ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı lacivertli konuk ekipte Roberto Carlos'un yerine Vederson, Uğur Boral'ın yerine de Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular oldu.

POZİYON ÜRETEMEDİLER

Karşılaşmaya konuk takım Fenerbahçe, hücumda etkisiz başladı. Güiza'ya atılan uzun toplarla etkili olmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu futbolcunun ileri uçta yalnız kalması nedeniyle aradığı pozisyonları üretemedi.

Ev sahibi Ankaragücü ise ön alanda yaptığı baskıyla rakibinin oyununu bozmaya çalıştı. Orta sahayı kalabalık tutan başkent ekibi, rakibinin etkili oyuncularını iyi savunarak tehlikeli olmalarını engelledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Ankaragücü savunmasını aşmakta başarılı olamayan Fenerbahçe, başkent ekibinin kontrataklarla pozisyon bulmasına engel olamadı, ama iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.






ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Gencerler, Muhittin Gürses
Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Tolga, De Souza, İlkem, İbrahim, Cem, Gökhan, Murat Erdoğan, Mehmet, Jaba
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Lugano, Edu, Vederson, Deivid, Selçuk, Josico, Emre, Alex, Güiza
Sarı kart: Dk. 38 Selçuk (Fenerbahçe)


MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Süper Lig'de yapılan Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Karşılaşmaya konuk takım Fenerbahçe, hücumda etkisiz başladı. Güiza'ya atılan uzun toplarla etkili olmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu futbolcunun ileri uçta yalnız kalması nedeniyle aradığı pozisyonları bir türlü üretemedi.

Ev sahibi Ankaragücü ise ön alanda yaptığı baskıyla rakibinin oyununu bozmaya çalıştı. Orta sahayı kalabalık tutan başkent ekibi, rakibinin etkili oyuncularını iyi savunarak tehlikeli olmalarını engelledi.

24. dakikada İbrahim'in sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada Deivid'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Güiza, zayıf bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

31. dakikada Murat Erdoğan'ın sol taraftan ortasında, kaleci Volkan uzanarak Mehmet'ten önce topa sahip oldu. 

39. dakikada Murat Erdoğan'ın sağ taraftan yaptığı ortada, kalabalık savunma arasında iyi yükselen Jaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

44. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Alex'in vuruşunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı 

İKİNCİ YARI

46. dakikada Jaba, ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Gökhan'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

55. dakikada Vederson'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

57. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ankaragücülü Gökhan'ın vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe savunmasından topu kapan İbrahim'in ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

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