Alex G.Birliği'nin canını yakıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza'nın yaklaşık 6 sezonda ligde Gençlerbirliği'ne attığı 9 gol istatistiği dikkat çekiyor.

Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Alex'in 2 ve Lugano'nun attığı gollerle 3-0 geçen Fenerbahçe'de, Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın Başkent ekibine lig karşılaşmalarında hiç acımadığı ortaya çıktı.

Ligin ilk 8 haftasında 8 galibiyet alarak kendisine ait “Lige en iyi başlangıç yapma rekoru”nu Gençlerbirliği maçıyla geliştiren sarı-lacivertlilerde, 2004 yılında Brezilya'nın Cruzeiro takımından transfer edilen Alex de Souza'nın takımına genel katkısının yanı sıra kırmızı-siyahlı ekibe karşı da etkili olduğu gözleniyor.

Fenerbahçe'nin yaklaşık 6 sezondur formasını giyen yıldız futbolcunun, 2007-2008 ve 2005-2006 sezonlarında Gençlerbirliği'ni pas geçtiği göze çarpıyor. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunun 16. haftasında konuk olduğu Başkent ekibini Semih Şentürk'ün kaydettiği 2 golle 2-1 geçerken, aynı sezon 33. haftada Kadıköy'de rakibini Edu, Semih, Deivid üçlüsüyle mağlup etmişti. Alex'in Gençlerbirliği'ne gol atmadığı bir diğer sezon 2005-2006'nın 1. haftasında taraflar Ankara'da 0-0 beraber kalmış, 18. haftada ise sarı-lacivertliler Önder ve Nobre'nin 2 golüyle 3-0 yenmişti.

Takım kaptanı Alex'in kırmızı-siyahlı takımı en çok zarara uğrattığı maçların ise 2004-2005 sezonunda olduğu görülüyor. Fenerbahçe, o sezonun 7. haftasında Ankara deplasmanında karşılaştığı rakibini “Sambacı”nın 86. ve 90. dakikalarda bulduğu 2 son dakika golüyle mağlup ederken, yine aynı sezonun 24. haftasında Kadıköy'deki maçta Alex de Souza, 3 golle “Hat-trick” yapmasının yanı sıra 89. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye taşıyor ve Ankara temsilcisini eli boş gönderiyordu.

Sambacının Gençlerbirliği ağlarına gönderdiği 9 golün 5'i ilk yarılarda 4'nün ise ikinci yarının son dakikalarında attığı dikkati çekiyor. Bu 9 golün ikisi de penaltıdan kazanıldığı görülüyor.

Alex'in Gençlerbirliği'ne gol attığı maçlar şöyle:



SEZON - Hafta - Gol dakikası - Maç sonucu

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2009-2010 8 Dk. 13 ve 71 (2) 3-0

2008-2009 4 Dk. 41 (1) 3-0

2006-2007 2 Dk. 39 (1) 0-2 (D)

2004-2005 24 DK. 27, 45, 89 (3) 3-2

2004-2005 7 Dk. 86 ve 90 (2) 1-2 (D)"