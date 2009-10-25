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Spor

Alex: Galip geldiğimiz ve goller attığım için mutluyum

Alex De Souza, Galatasaray derbisinde galip geldikleri ve attığı goller için mutlu olduğunu söyledi.

25 Ekim 2009 03:00

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza, Galatasaray derbisinde galip geldikleri ve attığı goller için mutlu olduğunu söyledi.

Alex, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada, sakatlığından sonra yoğun bir tedavi süreci geçirdiğini belirtip kulüp doktorlarına teşekkür ederken, maçla ilgili olarak da ''Amacımız bu maçtan galibiyetle ayrılmaktı. Bu, hem ezeli rakibimize karşı aldığımız bir galibiyet olacak hem de liderliğimiz daha rahat olacaktı. Galip geldiğimiz ve goller attığım için çok mutluyum'' dedi.

Galatasaray'ı uzun süredir Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yendiklerinin hatırlatılıp, bunun, üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine Alex, şöyle devam etti:

''Bu gerçek, üzerimizde bir baskı yaratmadı. Rakiplerimizin güçlü olduğu noktaları bilerek maçlara çıkıyoruz. Galatasaray ekibi kaliteli bir ekip. Galatasaray'ın gücünü biliyorduk, hafta içinde buna göre hazırlandık ve iyi hazırlandığımız için galip geldik.''

Alex, Kazım'ın forvette oynamasıyla ilgili olarak da ''Son maçlarda asıl oynayan forvet oyuncularının sakat olmasından sonra Kazım'a şans doğdu. İki maçta da şansını iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Kazım'ın forvette oynamasının bizim için artı tarafı hocamıza bir alternatif daha oldu'' diyerek sözlerini tamamladı.

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