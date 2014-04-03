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Spor

Alex futbolu bırakıyor

Fenerbahçe tarihinin önemli futbolcularından biri olan Alex de Souza futbolu bırakacağı açıkladı

03 Nisan 2014 00:51

Fenerbahçe tarihinin önemli futbolcularından biri olan Alex de Souza futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Futbol hayatına devam ettiği Coritiba tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Alex, yıl sonunda yeşil sahalara futbolcu olarak veda edeceğini söyledi. Alex’in sözcülüğünü yapan Acaz Fellegger’de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Alex’in 8 Aralık 2014 yılında futbola son noktayı koyacağını belirtti.

Fenerbahçeli eski yıldız oyuncu basın toplantısında, hakkında futbol dışında çok şeylerin konuşulmaya başlandığını vurgulayarak “karar verdim futbolu bırakıyorum, sevdiklerimle vakit geçirmenin zamanı gelmiştir” sözleri etti.
 

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