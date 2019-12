-ALEX FORMUNUN SIRRINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcusu Alex de Souza, yaşının ilerlemesine rağmen teknik özelliklerini kaybetmediğini, kendisine çok iyi baktığını ve çok iyi durumda olduğunu belirtti. Alex, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesindeki açıklamasında, klasik oyun kurucularla ilgili düşüncelerini, fiziksel durumunu ve geleceğiyle ilgili görüşlerini anlattı. Brezilya'dan hala eski tarz ''10 numara'' oynayan oyun kurucular çıktığını belirten Alex, ancak bunların genç yaşta bu mevkide oynayabildiklerini ve üst düzey futbolda başarılı olmaları için bu tip oyuncuların önünde büyük engeller bulunduğunu kaydetti. Alex, ''Artık oyun kurucular için başarılı olmak zor, teknik adamların onları çok sık oynattığını göremiyorsunuz. Genç takımlarda böyle oyuncular bulunuyor, ancak teknik adamlar rakibi marke edebilen daha güçlü oyuncuları tercih ediyor. Genellikle takımı organize etmeyi seven bu tür oyunculara oyunun savunma tarafı zor gelir. Bazı teknik adamlar böyle bir oyuncu bulur ve takımı onun çevresinde kurar, ancak bazıları bunu o kadar önemli bulmaz, başka tercihlere yönelir'' dedi. Bir röportajında kendisinden övgüyle bahseden ve kendisini örnek aldığını söyleyen Santos'un 21 yaşındaki oyun kurucusu Paulo Henrique Ganso'ya da teşekkür eden Alex, ''Röportajının bir kısmını duydum. Bu kadar iyi futbol oynayan birinden bunları duymak beni gururlandırdı. İkimizin oyun tarzında benzer ve farklı yönler var. Ganso benden daha çok klasik tarzda oynayan bir futbolcu'' değerlendirmesini yaptı. -YAŞ KONUSU- Fenerbahçe'de 199 lig maçında 113 gol atan Alex, bu yıl da golcülüğünden bir şey kaybetmedi ve 26 haftada attığı 19 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı. Çevresindekilerin kendisine, ''30'u geçince özelliklerini kaybettin mi'' diye sorduğunu anlatan Alex, ''Aslında hiçbir şeyi kaybetmedim, 18 yaşındayken bile o kadar hızlı ya da güçlü değildim, o yüzden hiçbir şeyi kaybetmedim'' dedi. Kendisini oynadığı futbolu beğenenlerin, oyunun fiziksel yönünü değil, teknik yönüne odaklandığını belirten Alex, şöyle devam etti: ''Yaşlanınca fiziksel gücünü ve hızını kaybedersin. Mesela ben Roberto Carlos ile o fiziksel gücünün zirvesindeyken oynadım. Sonra Fenerbahçe'de o 35 yaşındayken tekrar birlikte oynadık. Normal olarak farklı bir oyuncu olmuştu. Buna alışması gerekliydi. Ben kendime bakıyorum. Hiç kötü bir sakatlık geçirmedim ve her gün idman yapıyorum. Çok sayıda genç oyuncunun benden daha az antrenman yaptığını ve daha az futbol oynadığını görüyorum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.'' -BREZİLYA'YA DÖNÜŞ OLASILIĞI- Brezilya'da birçok kulübün yurtdışında oynayan eski oyuncularını yıllar sonra tekrar transfer etmesi, Alex'in de bir gün Brezilya'ya dönebileceğini akıllara getiriyor. Geçen ay Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Alex, geçen yıl Palmeiras'dan transfer teklifi aldığını belirtti. Alex, ''Bu konuyu Fenerbahçe ile konuşmadım bile. Onlara sadece gerçeği söyledim. Sözleşmemin sona ermek üzere olduğunu ve yenilemek istediğimi anlattım. Sonra Coritiba'dan da teklif geldiğinde ilk kulübüm olduğu için içimde bir şeyler kıpırdandı. Sonra buraya, Fenerbahçe'ye ait olduğumu hissettim ve sözleşmemi yeniledim'' dedi. Kendisine kariyerini Fenerbahçe'de mi yoksa Coritiba'da mı noktalayacağının sık sık sorulduğunu söyleyen Alex, ''Bunu şu an düşünmüyorum, çünkü buna şu an kafa yormak anlamsız. Fenerbahçe ile sözleşmem 2013'ün Haziran ayında bitiyor. Sonra ne olacağını bekler görürüz'' ifadesini kullandı. -2 GÜNLÜK İZİN BAŞLADI- Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'de, derbi maçın ardından 2 günlük izin başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oyuncularına derbi maçın ardından 2 gün izin verdi. Bugün ve yarın izin yapacak olan sarı-lacivertliler, 21 Mart Pazartesi günü gerçekleştirecekleri antrenmanla, ligin 27. haftasında 3 Nisan Pazar günü kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayacak antrenmanın, basına açık yapılacağı bildirildi. Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçıyla ilgili medyada çıkan prim haberlerindeki rakamların doğru olmadığını açıkladı.