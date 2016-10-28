Alex Ferguson: Liverpool gerçek bir şampiyonluk adayı

Manchester United'ı 13 kez lig şampiyonluğuna taşıyan menajer Sir Alex Ferguson, Liverpool menajeri Jurgen Klopp'la gerçek bir şampiyonluk adayı haline geldiğini dile getirdi.

Liverpool'un Klopp sayesinde yeni bir oyun kimliği kazandığını belirten efsanevi menajer; "Klopp, Liverpool taraftarının yeniden şampiyonluk hayalleri kurmasını sağladı. Liverpool, 20 yıl boyunca bir takım kimliği oluşturmadan sürekli menajer değiştirdi. Şu anda Liverpool'un bir takım kimliği olduğunu görebiliyorsunuz.



Klopp'un kendisini kazanmaya ne kadar adadığı çok net olarak anlaşılıyor. Bence Liverpool gerçek bir şampiyonluk adayı. Bu durum beni endişelendiriyor. Çünkü bir United’lı olarak en son isteyeceğiniz şey, Liverpool'un sizi geçmesidir" dedi.

Bu sezon oynadığı 12 maçın 9’unu kazanan Liverpool, lider Manchester City’yi averajla takip ediyor.



Avrupa'da mücadele etmeyen Kırmızılar, önümüzdeki 10 hafta boyunca ligin orta ve alt sıralarında yer alan takımlar ile karşı karşıya gelecek.