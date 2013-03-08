Alex Ferguson, Cüneyt Çakır'ın kararının ardından ilk kez konuştu

Cüneyt Çakır'ın Real Madrid maçında gösterdiği kırmızı kartın ardından ilk defa konuşan Manchester United Menajeri Alex Ferguson, "3. kez Avrupa'dan kötü bir hakem kararıyla elendik. Son yıllarda olanları düşündüğünüzde, bu oyuna inancınızı korumanız kolay değil" ifadelerini kullandı.

Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri sonrası, UEFA'nın zorunlu basın toplantısına çıkmamıştı. Yardımcısı Mike Phelan'a göre, Cüneyt Çakır'ın Nani'yi kırmızı kartla oyun dışında bırakmasına çok sinirlenen Ferguson, konuşacak durumda değildi.

Ferguson'dan, Çakır ile ilgili beklenen açıklama, haftalık basın toplantısında geldi.

Son dönemde sık sık hakem hatalarıyla karşılaştıklarını söyleyen Ferguson, "Son yıllarda olanları gördüğünüzde, bu oyuna inancınızı korumanız kolay değil. Avrupa'dan 3. kez hatalı bir hakem kararıyla elendik. Ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Artık sadece Federasyon Kupası'ndaki Chelsea maçını düşünmek zorundayız" dedi.

Oyuncularının Real Madrid karşısındaki performansına övgüler yağdıran Ferguson, Cüneyt Çakır'ın daha önce İngiliz takımlarından 6 oyuncuya kırmızı kart gösterdiğini de hatırlattı.

Bu durumun maç öncesi kendisini endişelendirdiğini söyleyen deneyimli menajer, "Açıkçası endişem büyüktü. Bunu teknik ekibime de söyledim. Ancak elimizden gelen bir şey yok. United için iyi bir gün olmasa da yeni bir gün başladı ve taraftarımıza Chelsea karşısında iyi bir performans borçluyuz" diye konuştu.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın, hafta içi İngiltere'de oynanan maçın 56. dakikasında Manchester United'lı Nani'yi kırmızı kartla oyun dışına atması tartışmalara neden olmuştu.