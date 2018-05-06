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Spor

Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi

Manchester United'tan açıklama: "Beyin kanaması geçiren Ferguson'un sağlık durumu iyi" İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirerek hastaneye

06 Mayıs 2018 01:31

Manchester United\'tan açıklama: \"Beyin kanaması geçiren Ferguson\'un sağlık durumu iyi\"

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United\'ın ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Manchester United\'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ferguson\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 76 yaşındaki teknik adamın dinlenmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.
Manchester United\'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Alex Ferguson bugün beyin kanaması geçirdi ve acil ameliyata alındı. Ameliyatı çok iyi geçti, ancak iyileşmesi için yoğun bir bakım süresine ihtiyacı var. Ailesinin bu konuda bir gizlilik isteği var.\"

(FOTOĞRAFLI)

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