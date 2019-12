Alex Fenerbahçe'ye E-Muhtıra verdi

T24 - 'Şu dakikadan itibaren gelen teklifleri dinleyecek hem benim hem deailem için iyi olana karar vereceğim. Futbol dünyasında 5 ay kısa zamanda geçer ve ben de işlerin yanlış yönde ilerlemesini istemiyorum.'



Yıllık 3.5 milyon euro ile F.Bahçe'de en çok kazanan futbolcuların başında gelen, bununla birlikte Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 281 maçta attığı 136 gol ve yaptığı 115 asistle emsalsiz bir 10 numara olan Alex kendi internet sitesinde yönetime e-muhtıra verdi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İşte kaptanın kendisini iki aydır oyalamakla suçladığı F.Bahçe yönetimini hedef alan sitem dolu o yazısı:





BAZI TEKLİFLER GELDİ



Sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor, bunu herkes biliyor. Kasım ayının sonunda F.Bahçe'ye olan sevgim ve saygımdan dolayı geleceğimle ilgili kararı ilk olarak onlarla konuşacağımı kulübe iletmiştim. Hatta menajerler bazı teklifler ilettiklerinde hiç ilgilenmemiştim bile.





BIÇAK KEMİĞE DAYANDI



Ama artık bazı şeyler değişti. Son konuşmamızın üzerinden iki ay geçti ve F.Bahçe'yle sezon sonuyla ilgili yeni bir konuşma gerçekleşmedi. Zaman çok çabuk geçiyor ve ben de artık mayıs sonrası ne olacak bunu düşünmek zorundayım.





5 AY KISA!



Şu an için kesinleşmiş bir şey yok. F.Bahçe'yle net konuşmadık, başka kulüpler aradığında da 'Zamanı değil' diyerek mevzuyu kapatmıştım. Ama artık şu dakikadan itibaren net olarak gelen teklifleri dinleyecek ve hem benim hem de ailem için iyi olana karar vereceğim. Çok aktif olan futbol dünyasında 5 ay kısa zamanda geçer ve ben de işlerin yanlış yönde ilerlemesini istemiyorum.





İdmanlar çok ağır



Alex, yönetimin yanı sıra Aykut Kocaman'ın devre arası çalışma programına da göndermede bulundu. Kaptan, 'Yeni yıla yoğun başladık ve şu an için çalışmalar çok ağır geçiyor' dedi. Kırdığı rekorları hatırlatan Alex sözlerini şöyle sürdürdü:



İlk hedef Trabzonspor'la aramızdaki puan farkını kapatmak. Şu an için onlar avantajlı konumda ancak ligde her an her şey olabilir. Şampiyonluğu istiyorsak ilk yarıda yaptığımız hataları minimize etmemiz gerekiyor.



Kendi açımdan ise ilk yarıdaki performansımı devam ettirmeye çalışacağım. Çok zor olacak ama zaten bunun için sıkı çalışıyorum. Kendi açımdan işler iyi gidiyor. Ancak bunlara rağmen kendimi salmıyorum. Çünkü futbolda her şey çok çabuk değişir. Bundan dolayı sıkı çalışmaya devam ediyor ve formumu korumaya çalışıyorum.





Çeneleri NEDEN düştü!



Konuşma yasağına rağmen F.Bahçeli futbolcular art arda gündemi değiştirecek açıklamalar yapıyor. Andre Santos'un Aykut Kocaman'ı eleştirmesi ve Uğur Boral'ın hem de kulübün televizyonundan Zico dönemini övüp, takımla ilgili eleştirilerinin ardından kaptan Alex'in kendi internet sitesinden son açıklamaları 'F.Bahçeli futbolcular bu cesareti nereden buluyor' sorusunu akıllara getirdi.







ALEX nesli tükenmiş hayvan gibi



SAO Paulo Başkanı Jesus Lopes, Guinazu ve Alex'in Kırmızı-Siyahlı formayı giymek istediğini açıkladı. Lopes, 'Alex'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kendisini şimdi istediğimizi de biliyor. Ortada bir sorun var. Bu sorunu gidermek için zaman var. Ama yine de bugünün umurumuzda olduğunu bilir' diye konuştu.



Sao Paulo'nun hocası Carpegianni ise Wagner'in Gaziantep'e kaptırılması ve Ricardo Oliveira'nın da Katar'a dönmesinden sonra acilen bir 10 numara alınmasını istedi. Carpegianni, '10 numaralar nesli tükenmiş hayvanlar gibi. Çok değerliler. Bulmak çok zor. Bir tanesi Ronaldinho ama onu da biz alamayız. Ama bir tanesiyle yakından ilgileniyoruz' dedi.