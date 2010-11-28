-ALEX, FENERBAHÇE'DE EN İYİ 2. SEZONUNU GEÇİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli ekipte gol yollarındaki en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. Sarı-lacivertli formayı giydiği 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en etkili silahı olan Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçının ardından 10 golle takımında yine zirveye çıktı. Bundan önce 2006-2007 sezonunda da 14. haftayı 10 golle geride bırakan Alex, 14. haftayı 2. kez aynı gol sayısıyla geçti. Fenerbahçe formasıyla şimdiye dek çıktığı 187 lig maçında toplam 104 gol atan Brezilyalı futbolcunun, Türkiye'deki lig performansı ve 14. haftaların ardından gol sayıları şöyle: Sezon Maç Gol 14. Hafta --------- --- --- --------- 2010-2011 13 10 10 gol 2009-2010 26 11 5 gol 2008-2009 26 11 5 gol 2007-2008 28 14 5 gol 2006-2007 32 19 10 gol 2005-2006 31 15 8 gol 2004-2005 31 24 8 gol ----------------------------------- Toplam 187 104 gol