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ALEX, FENERBAHÇE'DE EN İYİ 2. SEZONUNU GEÇİRİYOR İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2010 18:21

-ALEX, FENERBAHÇE'DE EN İYİ 2. SEZONUNU GEÇİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli ekipte gol yollarındaki en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. Sarı-lacivertli formayı giydiği 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en etkili silahı olan Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçının ardından 10 golle takımında yine zirveye çıktı.  Bundan önce 2006-2007 sezonunda da 14. haftayı 10 golle geride bırakan Alex, 14. haftayı 2. kez aynı gol sayısıyla geçti. Fenerbahçe formasıyla şimdiye dek çıktığı 187 lig maçında toplam 104 gol atan Brezilyalı futbolcunun, Türkiye'deki lig performansı ve 14. haftaların ardından gol sayıları şöyle: Sezon       Maç    Gol   14. Hafta ---------   ---    ---   ---------     2010-2011    13    10       10 gol 2009-2010    26    11        5 gol 2008-2009    26    11        5 gol 2007-2008    28    14        5 gol 2006-2007    32    19       10 gol 2005-2006    31    15        8 gol 2004-2005    31    24        8 gol -----------------------------------  Toplam      187   104 gol

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