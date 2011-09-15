-Alex, Fenerbahçe'de 300. resmi maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile yapacakları maçta, sarı-lacivertli formayla 300. resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe'de, transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana 8. sezonunu geçiren Brezilyalı futbolcu, Gaziantepspor karşısında forma giyerse, sarı-lacivertli ekipteki kariyerinde resmi maçlarda 3. kez ''dalya'' diyecek. Geçen sezonun 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi olan Alex, Gaziantepspor ile bu sezon deplasmanda yapacakları mücadelede de hatıralarda kalacak bir maça çıkacak. Süper Ligin ilk haftasında Orduspor'a karşı futbol kariyerinin 900. maçına çıkan Brezilyalı, kariyerinin büyük bölümünü Fenerbahçe çatısı altında geçirdi. Alex, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 8 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sarı-lacivertli taraftarların heykelini dikeceği Brezilyalı futbolcu, şu anda 208 maçla Fenerbahçe formasıyla ligde en çok maça çıkan yabancı futbolcu durumunda. Brezilyalı, geçen sezon ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 1. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golüne imzasını koydu. Alex, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2012 sezonunun 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi oldu. 2006-2007 sezonunda attığı 19 golle ''Gol Kralı'' olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etti. Alex 2010-2011 sezonunda 28 golle Türkiye'de ikinci kez krallık tacını taktı. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 57 maça çıkan Alex'in toplam 14 golü bulunuyor. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok oynayan yabancı futbolcusu durumunda. Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 32 maçta 15 gol atan Alex, takımının bu kupada en çok oynayan ve en çok golü bulunan yabancı futbolcusu unvanına da sahip. Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Alex, şu an teknik direktörü olan Aykut Kocaman'dan sonra bu kulvarda en çok gol atan futbolcu durumunda.