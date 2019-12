Alex, Fenerbahçe tarihine geçti

T24 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı ve takım kaptanı Alex de Souza, Gaziantepspor maçıyla sarı-lacivertli ekipte 250. maçına çıkmasıyla ilgili olarak, çok mutlu olduğunu söyledi.



Brezilyalı futbolcu, kendisine ait, ''www.alex10.com.br'' internet sitesinde yaptığı açıklamada, bir kulübün tarihinde yer almanın çok önemli bir hadise olduğunu belirterek, ''Diğer oynadığım kulüplerdeki maç sayımla kıyasladığımda, doğal olarak önceki tecrübelerim bu sayının yükselmesine yardımcı oluyor. Kısacası 250 rakamı beni çok mutlu ediyor ve bence şu ana kadar olanlar hep güzeldi. Bana göre her futbolcu adına bu tarz bir geçmişe sahip olmak çok başarılı bir performansın göstergesidir'' ifadelerini kullandı.



Turkcell Süper Lig'de lider durumda bulunan Bursaspor'un hem puan avantajı bulunduğunu, hem de fikstür olarak daha kolay maç takvimi olduğunu kaydeden Alex, şunları belirtti:



''Ayrıca takım olarak da iyi maçlar çıkartıyorlar. Bundan dolayı Bursaspor hala favori. Önemli olan nokta ise ülke genelinde küçük olarak telakki edilen bir takımın, şu an üç büyüklerin önüne geçmiş ve onlara göre avantaja sahip olması. Ancak ligin sonuna kadar bu durumu nasıl kontrol edecekler, tahmin etmek zor. Biz ise her maça aynı önemle hazırlanmak zorundayız. Maalesef artık sadece kendi maçlarımıza bağlı değiliz. Kendi maçlarımızı kazanacak ve rakiplerin maçlarını takip edeceğiz.''