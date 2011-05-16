-ALEX, FENERBAHÇE TARİHİNE DAMGA VURUYOR İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 6-0 yendiği karşılaşmada 5 gol birden kaydeden Alex de Souza, 7 sezonluk performansıyla sarı-lacivertli takımın tarihine damga vurdu. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 7 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ligde 27. haftada Bursaspor ile yapılan maçta 200. maçına çıkarak 2. kez dalya diyen Alex, 206 maçla Fenerbahçe formasıyla ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu olarak tarihe geçti. Bu sezon 16. haftadaki Ankaragücü maçında (189. maçı) Uche'nin 188 maçlık rekorunu geride bırakarak, Fenerbahçe formasıyla ligde en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını alan Alex, dünkü Ankaragücü maçında ise 206. maçına çıktı. -''100'LER KULÜBÜ''NE GİRDİ, TAKIMININ 3000. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe'nin kaptanı bu sezon attığı gollerle ''100'ler Kulübü''ne girdi, takımının 3000. golünü attı. Alex, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi oldu. Brezilyalı, ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 1. dakikada attığı golle de, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golüne imzasını koymuştu. -FENERBAHÇE'NİN İLK YABANCI GOL KRALI- Alex de Souza, takımının ilk yabancı gol kralı olarak da tarihe adını yazdırdı. 2006-2007 sezonunda attığı 19 golle Birinci Lig'de ''Gol Kralı'' olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etmişti. -İKİNCİ KEZ ''GOL KRALLIĞI''NA GÜN SAYIYOR- Hücuma dönük orta alan oyuncusu olmasına rağmen gol yollarında forvetlerden çok daha etkili bir performans ortaya koyan Alex, 2006-2007 sezonunda elde ettiği ''Gol Krallığı''nın ardından bu sezon 2. kez bu başarıyı göstermeyi büyük ölçüde garantiledi. Ankaragücü'nü 6-0 yendikleri maçta 3'ü penaltıdan 5 gol atarak gol sayısını 27'ye yükselten Brezilyalı futbolcu, en yakın rakibinin 8 gol önünde yer alarak krallığa oldukça yaklaştı. Alex'in en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak'ın ligde 19 golü bulunuyor. Burak, cezalı olduğu için ligin son haftasında forma giyemeyecek. Gol krallığında 15 golle 3. sırada bulunan takım arkadaşı Mamadou Niang ile Alex arasında ise 12 gol farkı bulunuyor. -2. KEZ KRALLIK YAŞAYAN İLK YABANCI FUTBOLCU- Alex de Souza, lig tarihinde ikinci kez gol kralı olan ilk yabancı oyuncu olacak. Ligde geride kalan 52 sezonda 31'i Türk, 5'i yabancı olmak üzere toplam 36 futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını kazandı. Ligde 2006-2007 sezonunda 19 golle kral olan Alex, bu sezon da ''Gol Kralı'' unvanını alarak, lig tarihinde 2 kez krallık yaşayan ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçecek. Ligde 27 golü bulunan Brezilyalı futbolcu, ayrıca en fazla golle gol kralı olan yabancı oyuncu olacak. Galatasaray formasını giyen Boşnak Tarık Hosiç, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde ilk yabancı ''Gol Kralı' futbolcu oldu. Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, ''Gol Kralı'' tahtına oturdu. Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı. Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aziza Makukula ise geçen sezon 21 golle gol kralı oldu. -AVRUPA'DA DA EN GOLCÜ FUTBOLCUSU- Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 57 maça çıkan Alex'in toplam 14 golü bulunuyor. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok oynayan yabancı futbolcusu durumunda. -TÜRKİYE KUPASI'NDA DA REKOR ONDA- Alex, Türkiye Kupası'nda da takımının en çok oynayan ve en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor. Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 32 maçta 15 gol atan Alex, takımının bu kupada en çok oynayan ve en çok golü bulunan yabancı futbolcusu unvanına sahip. Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Alex, bu kulvarda Aykut Kocaman'dan sonra en çok gol atan futbolcu durumunda. -FENERBAHÇE'DEKİ GOL REKORUNU GELİŞTİRDİ- Alex, Ankaragücü maçında attığı 5 golle, ligde 27 gole ulaşarak, Fenerbahçe'deki gol rekorunu geliştirdi. Sarı-lacivertli takıma geldiği 2004-05 sezonunda 31 maçta 24 gol atan Alex, bu sezon 32 maçta 27 gol atarak, en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Alex'in Süper Lig'de sezon sezon oynadığı maçlar ve golleri şöyle: Sezon Maç Gol --------- ---- ---- 2010-2011 32 27 2009-2010 26 11 2008-2009 26 11 2007-2008 28 14 2006-2007 32 19 2005-2006 31 15 2004-2005 31 24 ------------------------ Toplam 206 121 -FENERBAHÇE KARİYERİ- Alex de Souza'nın 7 sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı maç ve attığı gol sayıları şöyle: Organizasyon Maç Gol ------------------------------- Süper Lig 206 121 Türkiye Kupası 32 15 TFF Süper Kupa 2 2 Avrupa Kupaları 57 14 ------------------------------- Toplam 297 152 Not: Türkiye istatistiklerini içeren bilgiler Futbol Federasyonu kaynaklıdır.