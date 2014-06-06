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Alex, Erdoğan'la karşılaştı, AA 'Alex Başbakan'ı karşıladı' dedi

İstanbul'dan Bodrum'a gitmek üzere havalimanında bulunan eski Fenerbahçeli Alex'in, Başbakan Erdoğan'la karşılaşması AA tarafından farklı yansıtıldı

06 Haziran 2014 15:41

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, özel uçak "ANA" ile dün akşam geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, eski Fenerbahçeli futbolcu Alex'le karşılaşması Anadolu Ajansı'ndan "Alex Başbakan Erdoğan'ı havalimanında karşıladı" olarak duyuruldu. İnternet sitelerinin bir çoğuda haberi bu şekilde yayına verdi. Ancak olayın perde arkası Alex'in Instagram hesabından yayınladığı mesajla ortaya çıktı. Alex mesajında  "İstanbul'u gezmek harika. Aynı zamanda bugun Bodrum'a giderken Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'la havaalanında karşılaşma ve Rıdvan Dilmen'le tekrar görüşmenin mutluluğunu yaşadım. Herkesin ilgisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Alex'in Instagram hesabında yayınladığı mesaj şöyle:

Anadolu Ajansı'nın haberi veriş şekli şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile dün akşam geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Alex sürprizi yaşadı.

Erdoğan'ı İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve öteki ilgililer karşıladı.

Erdoğan, havalimanına kendisini karşılamaya gelen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza ile kısa süre sohbet etti. 

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