-ALEX DÜNYANIN EN GOLCÜLERİ LİSTESİNDE İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, bu sezonki performansıyla dünyanın en golcüleri listesine girmeyi de başardı. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 28 kez havalandırarak ''Gol Kralı'' olmayı başaran Alex, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayımlanan, ''Üst Liglerde Dünyanın En İyi Golcüleri'' listesinin 3. sırasında kendisine yer buldu. Alex, kendisi gibi sezonu 28 golle kapatan Bayern Münih'in Alman golcüsü Mario Gomez ve Udinese'nin İtalyan golcüsü Antonio Di Natale ile ''En golcüler listesi''nin 3. sırasını paylaştı. -MİLLER DA LİSTEDE- ''Üst Liglerde Dünyanın En İyi Golcüleri'' listesindeki bir diğer tanıdık isim ise Bursasporlu futbolcu Kenneth Miller oldu. Sezonun ikinci yarısında Bursaspor'a transfer olan ve sahaya çıktığı 15 maçta 5 kez ağları havalandıran Miller, önceki takımı Glasgow Rangers formasıyla 18 maçta attığı 21 golle, listeye girmeye hak kazandı. Oynadığı iki takımda sezon boyunca toplam 26 gol kaydeden İskoç oyuncu, listenin 6. sırasında yer aldı. -CRİSTİANO RONALDO ZİRVEDE- Real Madrid'de sezonu 40 gole ulaşarak kapatan ve İspanya Ligi'nde gol kralı olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ''Dünyanın en golcü ismi'' olarak listenin zirvesinde. İspanya'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmalarına karşın, bireysel performansıyla göz kamaştırmayı sürdüren Ronaldo, kaydettiği 40 golle takımının en önemli silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Golcüler sıralamasında Cristiano Ronaldo'yu, sürekli kıyaslamaları yapılan Barcelonalı yıldız Lionel Messi 31 golle takip etti. -İLK 10- IFFHS'nin, ''Üst Liglerde Dünyanın En İyi Golcüleri'' listesinde ilk 10'a giren oyuncular ve takımları şöyle: /* Oyuncu Takımı Maç Gol ------------------------------------------------------------------------- 1-Cristiano Ronaldo (Portekiz) Real Madrid (İspanya) 32 40 2-Lionel Messi (Arjantin) Barcelona (İspanya) 31 31 3-Mario Gomez (Almanya) Bayern Münih (Almanya) 32 28 -Alex de Souza (Brezilya) Fenerbahçe (Türkiye) 33 28 -Antonio Di Natale (İtalya) Udinese (İtalya) 36 28 6-Kenneth Miller (İskoçya) Glasgow Rangers (İskoçya/18-21) Bursaspor (Türkiye/15-5) 33 26 -Roberto Cavani (Uruguay) Napoli (İtalya) 35 26 -Henry Hernandez (Kolombiya) CD Heredia (Guatemala) 46 26 9-A.Alves dos Santos (Brezilya) Videoton (Macaristan) 29 24 -Reza Norouzi (İran) Foulad Khuzestan (İran) 29 24 */