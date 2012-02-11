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Spor

Alex: Dünyaları verseler Galatasaray'da oynamam

Fenerbahçeli Alex, Türkiye’de sadece sarı lacivertli formayı giyeceğini belirterek “Galatasaray dünyanın parasını teklif etse de gitmem” dedi.

11 Şubat 2012 15:41

Fenerbahçeli Alex, Türkiye’de sadece sarı lacivertli formayı giyeceğini belirterek “Galatasaray dünyanın parasını teklif etse de gitmem” dedi.
 

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alex, Twitter’dan ilginç açıklamalarda bulundu.


İşte sambacının bazı konularla ilgili yazdıkları:


AYKUT KOCAMAN: Aykut Hoca iyi bir golcüydü. Kocaman’ın gol sayısını geçebilirim, ama benim için önemli değil.

ESPRİ: Bonservisim için şimdi bir ayran yeter.

GALATASARAY: Galatasaray dünyanın parasını da teklif etse sarı-kırmızılı formayı giymem. Türkiye’de sadece Fenerbahçe.

STOCH: Çok genç bir oyuncu. Her sene daha iyi oynuyor. Bu da normal.

ÖZER: Ben de, takımdaki her oyuncu da hata yapabiliyor.

SOW: Sadece bir maç oynadı. İyi futbolcu, adaptasyonu için beklemek gerek.

KOŞMUYOR ELEŞTİRİSİ: Bence bu komik. O zaman ben koşmuyorum, ben gol atmadım!

DURUŞMA: 14 Şubat’ta yapılacak ilk duruşmaya gitmek istemiyorum.

LENS: Lens takmayı sevmediğim için normal hayatta gözlük kullanıyorum.

ZICO: Daum ile kıyaslarsam tercihim Zico olur. Ama Daum’u da çok beğeniyorum.

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