Alex de Souza'dan Giuliano yorumu: Çok iyi bir insandır

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Giuliano hakkında, "Çok iyi bir insandır, başarılı olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Kendisi gibi Curitiba doğumlu olan vatandaşıyla çok eski arkadaş olduğunu belirten Alex, Giuliano'nun çok yönlülüğüne de vurgu yaptı.

Vatan'dan Merve Toy'a konuşan Alex de Souza, şunları kaydetti:



“Çok eski arkadaşım. Aynı şehirde doğduk, çok iyi oyuncu ve çok iyi bir insandır. Giuliano sadece 10 numarada değil sağda da solda da oynayabilir. Brezilya Milli Takımı’nda da görev yaptı. Kariyerinde genelde Ukrayna ve Rusya’da forma giydi.

Ben Fenerbahçe’de iyi olacağını düşünüyorum. Başarılı olmasını arzu ederim. Giuliano’ya Fenerbahçe kariyerinde bol şans diliyorum.”