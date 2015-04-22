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Spor

Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler

'İnsan olarak ise bir şey söylememe taraftarıyım çünkü kendisinden bu konuda bir şey öğrenmedim ve benim için bir şey ifade etmiyor'

22 Nisan 2015 21:19

Geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Alex de Souza, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Belgesel çekimi için kendisine tesislere giriş izni verilmediğini ve Aziz Yıldırım'ın görüşme taleplerini reddettiğini söyleyen Brezilyalı eski futbolcu, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Alex, açıklamasında şu satırlara yer verdi:

"Bir başka amacım da 'alexcamera10' belgeseli için kulüp tesislerinde (müze, stad ve samandıra) çekim yapmaktı. Başkan Bey tarafından engellendi. Dördüncü kez görüşme talebimi reddetti ve çok mutlu günlerimin geçtiği yerlere girişimi yasakladı. 

 

'Benim adım kulübün tarihine yazıldı ve hiç bir şey bunu silemez!'

 

"Aziz Başkan, başkan olarak bana çok destek oldu ve başkan ve oyuncu olarak yaşadıklarımız hep hatırımda kalacak. Kulüp başkanı olarak başarılarla dolu geçmişine büyük saygı duyuyorum. İnsan olarak ise bir şey söylememe taraftarıyım çünkü kendisinden bu konuda bir şey öğrenmedim ve benim için bir şey ifade etmiyor. 

Kendisi için üzgünüm ama benim adım kulübün tarihine yazıldı ve hiçbir şey bunu silemez! Dünyanın bütün kulüplerinde eski bir oyuncu en azından nezaketle karşılanır. Maalesef bu sefer böyle olmadı."

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