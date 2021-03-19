Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine başlıyor

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Brezilya'nın köklü kulüplerinde Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmeye hazırlanıyor. Alex'in Brezilya ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve görevine önümüzdeki ay itibariyle başlayacağı öğrenildi.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Sao Paulo U20 takımı tarafından Alex'e 2 yıllık sözleşme önerildi. 44 yaşındaki futbol adamının önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor.

Sao Paulo'da U20 takımını uzun süre çalıştıran Orlando Ribeiro kulüpte geçirdiği 11 yılın ardından Şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

Alex de Souza Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında futbol oynadıktan sonra ülkesi takımlarından Coritiba'ya transfer olmuş ve 2015 yılında futbol kariyerini bu kulüpte sonlandırmıştı. Bir dönem Alex'in adı Fenerbahçe teknik ekibi için de anılmıştı.