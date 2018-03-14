Alex De Souza, Samet Güzel'le buluştu ve heykeline gitti

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza dün gece geldiği İstanbul'da ayağının tozuyla Kadıköy'de bulunan heykelini ziyaret etti. Sarı-lacivertlilerde futbol oynadığı dönemde tercümanlık yapan Samet Güzel ile birlikte heykelinin yanında poz veren efsane futbolcu, bugün bir alışveriş merkezinde kitabı için imza gününe katılacak.

Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.

Ayrıca Alex'i havaalanına iniş yaptığı sırada eski Fenerbahçeli futbolcu ve şu anda Eskişehirspor'da forma giyen aynı Semih Şentürk karşıladı. Semih, Alex'i Türkiye'den ayrılırken de uğurlayan tek futbolcuydu.

Samet Güzel, "Samet doğru mu?" sorusundan sonra istifa etmişti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın takım M'Galadbach maçı için Almanya'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kameralar karşısında gündem yaratacak açıklamalar yapan Yıldırım'ın konuşma boyunca söylediği bir söz, tüm ifadelerinin önüne geçti. Konuşmasının bir bölümünü sarı lacivertli kulübün tercümanı Samet Güzel'e onaylatarak konuşan Yıldırım, Alex De Souza ile ilgili söylediği her sözden sonra genç tercümana dönüp "Samet doğru mu?" diye sormuştu.

Samet Güzel, bu olaydan sonra çokça konuşulmuş ve istifasını sunmuştu.