-ALEX DE SOUZA: ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE MADRİD (A.A) - 02.11.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, henüz geleceğine ilişkin karar vermediğini, ancak önceliğinin Fenerbahçe olacağını bildirdi. Alex de Souza, internetteki sitesinde yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe ile sözleşmem sona erdiğinde ne yapacağıma ilişkin birçok soru alıyorum. Samimiyetle, henüz bir karara varmadım'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe dahil hiçbir kulüple herhangi bir görüşme yapmadığını, önünde zaman olduğunu anlatan Alex, şunları kaydetti: ''Fenerbahçe'ye ve burada bulunduğum yıllara saygım için görüşmede önceliğim Fenerbahçe olacak ve beni daha uzun bir zaman isteyip istemediklerini göreceğim. Benimle ilgilenmemeleri durumunda, sadece bu olasılıkta ise başka kulüpler ile görüşeceğim. Ama ilk Fenerbahçe ile konuşacağım.'' Brezilya'da, Coritiba, Palmeiras ya da Cruzeiro'ya dönebileceği yönünde haberler çıktığını belirten Alex, ''Palmeiras ve Cruzeiro'ya çok saygım ve sempatim var ve hiçbir zaman Coritiba taraftarı olduğumu saklamadım. Ama bu kimseye garanti vermiyor'' ifadelerini kullandı. Şu anda tamamen Fenerbahçe'ye ve Türk Ligi'ne konsantre olduğunu belirten Alex, ancak mayıs ayından sonra geleceğiyle ilgili düşünmeye başlayacağını dile getirdi.