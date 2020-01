Alex de Souza, Galatasaray'ı yalanladı

Galatasaray resmi internet sitesi "Sahtekarlık yapıyorlar" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verdiği cevapta eski sarı lacivertli futbolcu Alex de Souza'yla ilgili bir açıklama metni yayımladı. Galatasaray'ın açıklamasında Alex'in "Başkan eğer bize güvenseydi, biz zaten kendi emeğimizle şampiyon olabilirdik. Şikeye bulaşıp, biz futbolcuları ve Fenerbahçe'yi lekelemesine gerek yoktu" dediği iddia edildi. Ancak Brezilyalı yıldız, Instagram hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, bu iddiayı yalanladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kadın basketbolunda sorun yaşadıkları Galatasaray'a ağır bir ithamda bulunarak, "Siz gidip sahtekarlık yapıyorsunuz, sonra da gidip federasyona yükleniyorsunuz. Olmaz öyle şey" ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan cevap geldi

Sarı kırmızılı kulüp de Aziz Yıldırım'ın bu sözlerine resmi sitesinden yaptıkları açıklamayla cevap verdi.

Galatasaray'ın açıklamasında şöyle dendi:

Bu akşam Türkiye gündemine düşen bir demeç, güzel bir atasözümüzü hatırlamamıza vesile oldu.



“Kişi kendinden bilir işi” derler bu topraklarda…



Şayet biri çıkıp birilerini sahtekârlıkla suçluyorsa “Ben bu durumda olsam sahtekârlık yapardım” diyordur aslında...



Fenerbahçe’nin kişiliği ve icraatları kamuoyu tarafından gayet iyi bilinen başkanının söylediklerini de bu kapsamda değerlendiriyoruz.



Hatırlarsınız, kısa bir süre önce Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Alex de Souza, "Başkan eğer bize güvenseydi, biz zaten kendi emeğimizle şampiyon olabilirdik. Şikeye bulaşıp, biz futbolcuları ve Fenerbahçe'yi lekelemesine gerek yoktu" demişti.



Alex’in bu beyanatının karşılığını veremeyen ve asla veremeyecek olan, bir de çıkıp hiç utanmadan Galatasaray’ı sahtekârlıkla itham eden birine “Sen kimsin” desek hafif kalır.

“Senin kim olduğunu herkes biliyor” demek ise gayet yeterli olur.



Alex yalanladı

Resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Alex, Türkçe yazdığı mesajında Galatasaray'ı yalanlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Antalyada 0-1, Trabzonspor’a karşı 2-0, İnönü’de 65. Dakikaya kadar 2-1 kaybederken 3-4 galip geldik. TT Arena’nın ilk derbisinde yine sonlara yenik girmiş iken, kariyerimin en güzel kafa golünü Zapata’nın üzerinden, bugün ismim üzerinden açıklama yapmış kulübun ağlarına bıraktım ve kazandık. Karabük’te sıkıntılı bir maçta Diego Lugano’nun golüyle galip geldik. İzmir’de Bucaspor’a karşı Daniel Guiza’nın golüne kadar ecel terleri döktük, bu golden sonra rahatladık. Andre Santos Gaziantepspor’a karşı “son saniye”de gol attı. Sivasspora karşı oynadığımız son maçta ise nefes aldığımız ilk an, hakemin düdüğünden sonraydı.

Bütün bunları harika şekilde elde ettiğimiz şampiyonluktan sonra yazdım ve söyledim evet. Galatasaray kulubü ve taraftarına saygım daima olmuştur, olacaktır. Ama benim ismimi bugün kullandıkları şekilde kullanıp kirletmelerini asla kabul etmiyorum. Bugünkü açıklamada hakkımda yer alan şekilde 2010-2011 sezonu hakkında bir virgül açıklamam dahi olmamıştır.

Türkiye’den ayrılalı 3 sene oldu ve istediğim tek şey hayatımda huzur. Ben ve beraberimizdeki tüm Fenerbahçe profesyonelleri, o seneki şampiyonluğun nasıl zor kazanıldığını çok iyi biliyoruz. Kimse de bunun aksine cümleleri ağzımdan çıkmış gibi yazamaz. Bunları düşünen ve yazan insanlar,kendilerine duydukları minimum değerleri varsa beni unutsunlar. 2010-2011 de top oynayarak kazandık ve hatırladığım her an aynı iştahla içimde kutluyorum. Her zaman da kutlayacağım. Çünkü büyük bir savaş, emek, ter ve iyi futbolla kazandık!”