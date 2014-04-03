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Spor

Alex de Souza futbolu bırakıyor

Fenerbahçe taraftarı için 'efsane' olarak anılan Brezilyalı yıldız Alex De Souza sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı

03 Nisan 2014 12:42

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Futbol hayatına devam ettiği Coritiba Kulübü'nün tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Alex, yıl sonunda yeşil sahalara futbolcu olarak veda edeceğini söyledi. Alex, Aralık ayında futbola son noktayı koyacağını belirtti.

Fenerbahçeli eski yıldız oyuncu basın toplantısında, hakkında futbol dışında çok şeylerin konuşulmaya başlandığını vurgulayarak, "Karar verdim, futbolu bırakıyorum. Sevdiklerimle vakit geçirmenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte Alex de Souza'nın Instagram hesabından Türkçe olarak paylaştığı veda mesajı: Bugün profesyonel futbol yaşantımın 19. Yılını büyük sevinç ve tatmin duyguları içerisinde tamamlıyorum. Bazen kaybettim, bazılarını kazandım, bazı insanları duygulandırdım. Bazen de kendimi futbol topunun ve onun yarattığı "büyü" nün etkisiyle duygulandırdım. Ve futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Daha dün sabaha kadar, hemen bugün bırakmaya hazırdım. Fakat ailemle, arkadaşlarımla ve benimle birlikte futbol yaşantımın son dönemlerinde yasadığım durumları bilen kişilerle konuştuktan sonra, Brezilya futbol liginin bitimi ile birlikte, futbol kariyerimi de sonlandırma kararı aldım. Artık geri sayıma geçiyorum. Her hafta sonu, her maç, her stadyumda kişisel vedamı gerçekleştireceğim. Futbolun bana sunduğu her şey için çok minnettarım. Aralık ayına kadar devam ediyorum. Son maçlarımdan keyif almaya, verimli olmaya ve izleyen insanlara da keyif vermeye çalışacağım. Teşekkürler Futbol !!!
 

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