Alex de Souza, 8-0 kazandıkları hazırlık maçında, takımını kasti olarak 10 kişi oynattı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, çalıştırdığı Sao Paulo'nun U20 takımının 8-0 kazandıkları Santos U20 maçında ilginç bir karara imza attı. Alex, maçın bir bölümünde takımını kasti olarak sahada 10 kişi oynattı.

Brezilya'nın iki dev kulübünün 20 yaş altı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Alex'in takımı Sao Paulo, 8-0'lık önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bir futbolcuyu oyundan çıkaran genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için bir süre 10 kişi oynattı.

Alex de Souza'nın takımının aldığı 8-0'lık galibiyet Brezilya basınında yer buldu.