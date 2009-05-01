Alex de Souza: "Kazanacağız"



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Alex de Souza, Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile 13 Mayıs'ta yapacakları final maçı için ''Kazanacağız'' dedi.



Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajında, Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi vereceklerini hatırlatarak, yıllar süren kupa hasretini bu kez sonlandıracaklarını savundu.



Elinde kupayla dergiye poz veren Alex, şunları kaydetti:



''Fenerbahçe camiasının uzun süredir bu kupaya hasret olduğunu biliyorum. Benim de Fenerbahçe'de olduğum 5 sezonda da bu özlem sürdü. 5 sene içinde iki kere final onadık ve maalesef ikisini de kaybettik. Bu sene tekrar finaldeyiz. Bu kez başarmak istiyoruz. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün taraftarının artık daha fazla beklememesi gerekiyor. Bu kadar yaklaşmışken elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sefer kupayı almalıyız.''

