Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlüğe başlayacağını duyurdu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza kendisine teknik direktörlük için gelen teklifleri kabul etmediğini ve bu iş için 4 yıldır hazırlık yaptığını söyledi.

Alex, 2021 yılında teknik direktörlüğe başlamak istediğini söyledi.

İşte Alex de Souza’nın açıklamaları…

"Gerçekten teknik adam olmaya karar verdiğimde, doğrudan A Lisansı mı yoksa B Lisansı mı almam gerektiği konusundan şüphelerim vardı. İlk olarak Brezilya’da genç oyuncuları eğitmek için B Lisansı’nı seçtim. Profesyonel futbolla ilgilenmeden dört yıl geçirdim. Son iki yılda kendimi öğrenmeye adadım. Ve şimdi kendi alanıma geri dönme zamanım geldi.

"Zamanın geldiğine inanıyorum"

Şans ya da tercihler nedeniyle, oynadığım takımlarda kaptan olduğum için teknik heyet ve yönetimlerle çok fazla konuşuyorsunuz. 2014’te futbola nokta koyduktan sonra yeni kariyer planlamamı yaptım. Formamı çıkardım, ailemle zaman geçirdim, futbol dünyasından uzaklaştım. Yeni kariyerimi hayal ettim, bunun üzerine çalıştım.Ve artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum.

Futbolculuk dönemimde ayrıntılarla çok fazla ilgilenirdim. Teknik adamlık dönemimde de böyle yapacağım. Çok iyi organizasyonla çalışan biriyim, bu yüzden çalıştığım yerin her anlamda organize olmasını istiyorum. Ve ayrıca futbolcularla yakından ilgilenen, onlara çok fazla enerji harcamak isteyen bir teknik adam olacağım.

"2021'de başlamak istiyorum"

Son yıllarda kulüp çalıştırmak için birçok teklif aldım. Ancak bu teklifleri henüz erken olduğu için kabul etmedim. Akademiye giderek teorik eğitimlerimi tamamladım, lisans aldım. 2021 yılında teknik direktör olmaya karar verdim.

"İsme teklif yapılıyor"

İnsanlar hala kişinin bilgisine göre değil, adına bakarak anlaşmalar yapıyor. Adımla bir yere gelmek isteseydim zaten çoktan bir yerde çalışmaya başlamış olurdum. Eğitim almadan bu teklifler gelince kendimi kötü hissettim. Benimle aynı kariyerde olmayan, hatta futbolcu olmayan ama teknik adamlık için birçok eğitim almış, bu işe kafa yormuş insanlar var ama onlara teklif yapılmıyor. Kendimi daha iyi hissetmek için bildiklerimi konuşmalıyım ve bu işin eğitimini almalıydım.

"Çok iyi hazırlandım"

Bu işin teorik kısmı hakkında bilgim yoktu ve eğitim almaya karar verdim. Neredeyse dört yıldır her gün çalışıyorum. Eski bir futbolcu olarak bu işin teorik kısmı ve pratik kısmı hakkında konuşacak temelim var. Ancak teknik adamlıkta işin pratik kısmını çalışmaya başladığımda kazanacağım.

Teknik adamlardan büyük beklentiler var. Teknik adamlar çok fazla hata yapabilir, ben de yapacağım. Bir başkanın, bir taraftarın, bir gazetecinin beklentilerini çoğu zaman karşılayamayabilirsiniz. Yaşanabileceklerin farkındayım, oyuna ve mesleğime yönelik her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yaşayacaklarımla yüzleşmeye hazırım.