Alex de Souza 2 yıl daha Fenerbahçe'de

T24 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüple iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alex, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da katıldığı törende kendisini iki yıl daha kulüpte tutacak yeni sözleşmeye imza attı.

Görüşmeler sırasında hiçbir sıkıntı çekmediğini ve iki tarafın da iyi niyetiyle çok kısa sürede anlaştıklarını belirten Alex, kendisine kulüpte kalma fırsatını sunan yönetim, Kocaman ve ilk geldiği günden bu yana büyük destek gördüğü taraftarlara teşekkür etti.

Alex, "tek amacım takımıma yararlı olabilmek. 2004 yılında başladığım Fenerbahçe maceram devam ediyor" dedi.

"Fenerbahçe'de kalmasaydım evime yani Coritiba'ya dönme kararı almıştım, bir de Amerika'dan teklif gelmişti" diyen Alex, önceliğinin her zaman Fenerbahçe olduğunu birçok kez tekrar ettiğini, kısa bir düşünme sürecinden sonra kararını netleştirdiğini söyledi.



Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istediğini özellikle vurgulayan Aykut Kocaman, bunun kendilerini onurlandırdığını söyledi. Kocaman, "Alex'in takımda kalmak istemesi işin mali tarafından çok daha önemliydi" dedi.

Cruzeiro'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 193 resmi maçta 107 gol atan Alex, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en başarılı yabancı futbolcu olarak gösteriliyor.



