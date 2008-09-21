Alex 'Dalya'ya çok yakın



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex De Souza, iki kez daha rakip fileleri havalandırması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. golüne imza atmış olacak.



Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Brezilyalı futbolcu, bugüne dek lig, Avrupa, kupa ve hazırlık maçlarında 205 kez giydiği sarı-lacivertli formayla 98 gole imza attı. Sarı-lacivertli futbolcu 100'ün üzerinde golün de pasını verdi.



Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yaptıkları maçta takımının ilk golünü kaydederek gol sayısını 98'e yükselten kaptan Alex, performansıyla sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.



Ligin 3. haftasındaki Hacettepe yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, ''Zorlu bir lig için bu kadar hata fazla'' şeklindeki ifadesiyle kötü gidişi işaret eden kaptan Alex, Gençlerbirliği karşısında adeta ipleri eline alarak takımını galibiyete taşıdı.



Attığı ve attırdığı gollerde Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, takımının mevcut kadrosunda Avrupa kupalarındaki en golcü (11 gol) futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.



Alex bu sezon resmi maçlarda Şampiyonlar Ligi ön eleme ve ligde 2'şer gole imza attı.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Partizan ile yapılan iki maçta da gol atan Brezilyalı futbolcu, Turkcel Süper Lig'de de Hacettepe ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri havalandırdı.

