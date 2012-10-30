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Alex, Cumhuriyet Bayramı törenine katıldı

Brezilya Büyükelçisi Ersin Erçin, Alex de Souza ile olan fotoğrafları twitter hesabından paylaştı.

30 Ekim 2012 20:28

 

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Brezilya Büyükelçiliği'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı...
 
Sarı-lacivertli forma ile 8 yıl geçirdikten sonra takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Alex, Brezilya Büyükelçiliği'nin özel daveti üzerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı.
 
Brezilya Büyükelçisi Ersin Erçin, Alex de Souza ile olan fotoğrafları twitter hesabından paylaştı.
 
Erçin, attığı tweetlerde; "Alex 29 Ekim coşkusunu bizlerle birlikte yaşadı. Büyükelçilik mensupları ile kucaklaştı, bolca döner yedi, bayrağımızın önünde resim çektirdi. Davete çağrılmaktan onur duyduğunu söyleyen Alex, Türkiye hasretini biraz olsun giderdiğini,  bizle yakın temas içinde olacağını söyledi" dedi.  
 

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