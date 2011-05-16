-ALEX: ''ÇIKIŞIM TAKIMLA BİRLİKTE OLDU'' İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex, sezonun ikinci yarısındaki çıkışını, ''Çıkışım takımımla birlikte oldu'' ifadeleriyle özetledi. Ankaragücü'nü 6-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, bu sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansı kariyerinin neresine koyduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Kariyerim boyunca iyi bir şekilde çalıştım. Gittiğim kulüplerde önemli bir futbolcu oldum. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden beri önemli bir parçası olduğumu düşünüyorum. Bu sene özellikle karar vermem gereken anlarda daha etkili bir şekilde sonuca etki ettiğimi düşünüyorum. Bu sene takımla yakaladığım çıkışı kendimde de yakaladım. Sıkışık zorlu maçlarda skoru çok şükür kendi tarafımıza çevirmekte yararlı oldum. Çıkışım takımla birlikte oldu.'' İlk kez bir futbolcunun oynarken heykelinin dikilecek olmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, ''Bana jeton hala düşmedi. Bunu hak etmek için ne yaptım?'' diyen Alex şunları kaydetti: ''Açıkçası bu fikri ortaya atan insanlara, çaba gösteren insanlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu fikri ortaya atan insanlar Samandıra'ya da geldiler. Yaptığım bir yorum vardı onlara. 'Niye böyle bir delilik yapıyorsunuz' dedim. Sebebi şu; Ben kendimi Fenerbahçe'nin askerlerinden birisi olarak, emek veren futbolculardan herhangi birisi olarak görüyorum. Açıkça bana jeton hala düşmedi, hak etmek için ne yaptım diye kendi kendime soruyorum. Haberi ilk duyduğumda da duygulanmıştım, şimdi bunları söylerken de duygulanıyorum.'' -TÜRK VATANDAŞLIĞI KONUSU- Türk vatandaşlığı konusunun ne aşamada olduğu sorulan Brezilyalı futbolcu, ülkesinde bir yasa değişikliği olduğunu bu nedenle ülkesiyle arasında herhangi bir sorun yaşanmamasını istediğini, sürecin hala devam ettiğini bildirerek şunları kaydetti: ''Aslında her şey Sayın Başbakan'ın yaptığı bir röportaj sırasında hakkımda onur verici cümlelerinden sonra başladı. Başkanımızla birlikte olduğumuz görüşmede bu görüşme doğrultusunda başbakanımıza gidilebileceği düşüncesi ortaya çıktı. Kendisini ziyarete gittik. Türk vatandaşlığı direk benim tarafımdan atılmadı. Bu düşünce olarak ortada olduğu için neden olmasın dedim. Brezilya'da yasa değişikliği olmuş. Bundan dolayı benim özellikle Brezilya hükümetiyle bağlantılarla bunun ne kadar mümkün olup olmayacağını öğrenmem gerekiyor. Yüzde yüz bir şekilde, her ne kadar Türk olmak istesem de, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde soru işaretlerim var. Pasaportu almam benim bu ülkeye karşı duygularımı kesinlikle hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Umuyorum ki bu olay gerçekleşecek. Olmadığı takdirde de duygularım değişmeyecek. Ülkemle ilgili bir problem yaşamak istemiyorum. Türkiye'ye karşı saygım sevgim sonsuz bir şekilde devam edecek.'' Alex, basın toplantısından önce ailesiyle birlikte Ligtv'ye açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, Ligtv'ye yaptığı açıklamada ise hem galibiyetin, hem de fazla gol atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, ''Daha önce de Brezilya'da 5 gol atmıştım. Attığım gollerden mutluyum. Ancak henüz bir şey bitmiş değil. Sivasspor'u yenip şampiyonluk turunu atmak istiyoruz'' derken, son golü konusunda ise ''Önemli bir gol. Atması o kadar kolay olmayan anlamı olan bir gol. Son gol olduğu için mutluyum'' diye konuştu. Alex'in büyük kızı Maria ise Türkçe açıklamalarda bulundu. Türk olması halinde isminin Merve olmasını isteyen Maria, babasının attığı goller için ise ''Güzeldi. 5. gol güzeldi'' dedi. Brezilyalı futbolcunun eşi Daine de ''Keşke 3 gol penaltıdan olmasaydı. Çok mutluyuz. Penaltıda insan daha çok geriliyor. 6 gol oldu. 5'ini aileden biri atınca ses kalmıyor'' diye konuştu. Alex'in eşi, konuşmasının sonunda ''İnşallah pazar biz şampiyonuz'' ifadesini kullandı.