Alex çiftinin öpücüğü tişört olacak

T24 - Fenerbahçe-Sivas maçının oynandığı gün Fenerium mağazaları 1 milyon lira ciro yaparak tarihi rekor kırdı. Fenerium 10 farklı tişört yapacak.







Fenerbahçe’nin 18’inci defa Süper Lig şampiyonu olması gelirlerini de artırıyor. Bu sezon 40 milyon dolardan fazla hasılat bekleyen Fenerium mağazaları önceki gün satış rekoru kırarak 1 milyon liraya yaklaştı.



Bu yıl forma satışında 250 bin adeti geçtiklerini belirten Fenerbahçe Asbaşkanı Abdullah Kiğılı, “Geçtiğimiz hafta günlük ortalama ciromuz 200 bin liraya ulaşmıştı. Ancak şampiyonluk maçının oynandığı gün 1 milyon liraya yakın hasılat yaparak rekor kırdık. Şampiyonlukla ilgili tişörtlerimizi en kısa sürede mağazaların raflarına yerleştireceğiz. Alex’in şampiyonluk sonrası eşini öptüğü anı da tişörtlere taşımayı planlıyoruz” dedi.



Hürriyet'in haberine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde Fenerium’un 2010 yılına göre satışlarının yüzde 52 arttığına dikkat çeken Abdullah Kiğılı, şu bilgileri verdi: “Şampiyonluk sonrası için tüm mağazalarımız hazırdı. Ancak öyle bir ilgi gördükki bu kadarını kimse beklemiyordu. Mağazaların rafları boşaldı. Formalar için tekrar üretime başlandı. Ağustos ayına kadar 300 bin adet forma satmayı planlıyoruz. Yıl sonunda ciroda da tarihi gelir elde etmiş olacağız. Yeni sezona kadar mağazalardaki satışlarımız devam edecek.”





Ağustos'a kadar satışta



Şampiyonluk tişörtlerinin de büyük ilgi gördüğünü dile getiren Abdullah Kiğılı, şöyle konuştu: “Ağustos ayına kadar mağazalarda şampiyonluk tişörtleri satılacak. 10 farklı tişörtten 100 bin adet satmayı planlıyoruz. Bu tişörtlerde çok farklı sloganlar yer alacak. Bunun üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Ancak Alex’le ilgili çok fazla talep alıyoruz. Alex’in maç sonrasında eşiyle öpüştüğü fotoğrafı da tişörtlere taşımayı planlıyoruz. Bir kaç gün içerisinde tüm tişörtler mağazalarda yerini alacak.”





En çok Alex satıyor



Bu sezon en çok satan formalar hakkında da bilgi veren Abdullah Kiğılı, “Sezonun başından beri Fenerium mağazalarında tüm hedeflerimizi tutturmayı başardık ve geçtik. Burada da en çok formalar ön plana çıkıyor. En çok satan formalarımızın başında Alex geliyor. Onu Niang, Mehmet Topuz ve Stoch formaları izliyor. Bu alanda da rakiplerimizle önümüzde çok büyük bir fark bulunuyor” diye konuştu.





