Alex, bugün Brezilya'ya dönüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen Alex bugün Türkiye'den ayrılacak.
Fenerbahçeli taraftarlar, futbol takımında 8 yılı aşkın süre forma giyen, takım kaptanlığı yapan ve kulüp tarihine geçen Alex ve ailesini Türkiye'den görkemli biçimde uğurlamaya hazırlanıyor.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'ndan bugün akşam saatlerinde ülkesine dönmesi beklenen Alex'i uğurlamak isteyen taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü'nün tahsis edeceği otobüsler ve özel araçlarıyla havalimanına konvoy halinde gidip, Brezilyalı yıldıza veda edecekler.