Alex: Brezilya'daki hayatımıza alışamadık, kızım bir hafta ağladı

Eski Fenerbahçeli yeni Coritibalı Alex de Souza, "Ben de, ailem de Brezilya’daki yeni hayatımıza alışamadık. Büyük kızım ilk bir hafta sürekli ağladı" dedi.

Rio'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu kafilesine katılan Fenerbahçeli eski futbolcu Alex, Milliyet gazetesinden Bilal Meşe'ye konuştu.

Evinde hâlâ Türkçe konuşulduğunu söyleyen Alex şunları söyledi:

"Ben de, ailem de Brezilya’daki yeni hayatımıza alışamadık. Büyük kızım ilk bir hafta sürekli ağladı. Döneli henüz 50 gün oldu. Türkiye ile sürekli konuşuyoruz. Kızım, arkadaşlarından, dostlarından kopamıyor. Ben de arkadaşlarımla sürekli konuşuyorum. Her maçtan önce ve sonra onlarla konuşurum. Maçları sürekli takip ediyorum. Bugün (Dün) Gençlerbirliği maçı var, kaçırmam mutlaka izlerim. Türkiye’yi tabii ki özlüyoruz ama hayat devam ediyor. Bir serüven yaşandı ve bitti. Kontratım iki sene sonra aralıkta bitiyor. Türkiye’ye dönmeyi çok isterim. Burada lig bir hafta sonra bitiyor, tatil var. Ancak İstanbul soğuk olur gelmem. Yazın fırsat bulursam gelmeyi düşünebilirim. Türk futbolunun gelişmesi, daha da tanınması için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım."

Alex, Türkiye’de en çok beğendiği futbolcunun Galatasaraylı Selçuk İnan ve Beşiktaşlı Fernandes olduğunu belirtti. Yan yana oturduğu Rüştü Reçber’i de öven Alex, “Ona karşı biri milli takımda olmak üzere 9 golüm var. Ancak Türkiye’nin en iyi kalecisi” yorumunu yaptı.