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Alex, Brezilya'da ilk golünü kornerden attı ama...

Alex, kornerden attığı gol top dışardan geldiği için geçerli sayılmazken, Coritiba'nın golünü eski Fenerbahçeli futbolcu Deivid kaydetti

27 Ocak 2013 14:18

Fenerbahçe'den sancılı şekilde ayrılan Alex De Souza, yeni takımı Coritiba ile ilk maçına çıktı. Yıldız futbolcunun kornerden attığı gol sayılmadı.

Eylül ayında Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Coritiba'ya imza atan Alex de Souza, taraftarıyla buluştu.

Maç öncesi, taraftarla buluşan yıldız futbolcu, Colon maçına kaptanlık pazubandı ile çıktı. Ayrıca tribünlerde Fenerbahçe ve Türk bayraklarının açılması da dikkat çekti.

Alex, kornerden attığı gol top dışardan geldiği için geçerli sayılmazken, Coritiba'nın golünü eski Fenerbahçeli futbolcu Deivid kaydetti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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