-ALEX BREZİLYA BASININI YALANLADI MADRİD (A.A) - 18.01.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, internetteki resmi sitesinden Portekizce yaptığı açıklamada, ''Brezilya basınında çıkan iddiaların yüzde 100'ü yalan'' dedi. Alex, Fenerbahçe ile Antalya'da kampta olduğunu ve boş zamanlarında internetten haberlere baktığını belirterek, hakkında çıkan transfer iddialarının tamamını yalanladı. Brezilya'nın Palmeiras, Crucero, Sao Paulo gibi takımlara gideceği yönünde çıkan haberlerin kendisini zor durumda bıraktığını ve isminin bu şekilde kullanılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Alex, ''Brezilya kulüpleriyle adımı geçiren, görüşme yaptığımı yazan tüm haberler yalan. Bu zamana kadar hiçbir Brezilya kulübüyle görüşme yapmadım. Herkes benim sözleşmemin birkaç ay sonra sona ereceğini biliyor ama bu, Brezilya'ya geri dönmek için görüşme yaptığım anlamına gelmiyor'' açıklamasında bulundu. Alex, geleceğiyle ilgili kararını verdiğinde bunu herkese söyleyeceğini, ama adının yalan haberlerde geçmesine müsade etmeyeceğini belirtti.