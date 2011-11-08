Alex: Bonservisim 2 keşkül 1 lahmacun

T24 - Fenerbahçe'nin kaptanı Alex, takımının ayarlanmış maçların içinde asla yer almadığını belirterek, "Kulüp geçen sezonun 2. yarısında TFF'den aldığı paranın yanı sıra ekstradan tam 11 milyon Euro harcadı" dedi. Alex, bonservisini de esprili bir şekilde açıkladı.





Şike soruşturmasını bütün dünya gibi Brezilya basını da yakından takip ediyor. Folha muhabiri, F.Bahçe kaptanı Alex'e telefon açıp soruşturmadaki son durumu ve kariyer planlarını sordu.



Palmeiras ve Cruzeiro taraftarlarının yolunu gözlediği Kaptan, 2013'e kadar F.Bahçe'den ayrılmayacağını vurgulayıp, Brezilya'da yaklaşan transfer dönemi öncesinde kendisine talip olan takımları yol yakınken kapısını çalmamaları için uyardı.



Akşam'ın haberine göre, Alex'in şike ve kariyer planları ile ilgili Folha'ya verdiği teleröportaj şöyle:



F.Bahçe, ayarlanmış maçların içinde asla yer almadı. Kulüp geçen sezonun ikinci yarısında, TFF'den aldığı paranın yanı sıra ekstradan 11 milyon Euro harcadı. Eğer maçları ayarlayacaksanız neden ödül olarak verilen paranın üzerinde bir para harcayacaksınız ki?



Türkiye'de 1 maçta havuzdan galibiyete verilen performans payı 500 bin Euro. Sahada bir maçı kazanmak çok zor. Hepsini birden kazanmak daha da zor. Şampiyonlar Ligi'nden neden atıldığımızın cevabını federasyon bile veremiyor. Bunda mantık yok. Ne yazık ki haber Brezilya'ya dek ulaştı.



Fenerbahçe'de 2007 yılından beri kaptanım. 2004'te geldiğim günden itibaren spektaküler goller attım. Brezilya'ya dönmek aklımın ucundan bile geçmiyor. F.Bahçe ile 2013'e kadar sözleşmem var ve mukavelede dönmek yok.



Alex; twitter'dan taraftarlarının sorularını içtenlikle cevapladı:



Melo seni TV'de çok övdü. Melo nasıl biri? 10 numara mı, ön libero mu?

Çok iyi ön libero.



Takımdaki en komik oyuncu kim?

Ben...



Mutlu bayramlar kaptan. Felipe'ye kaç para verdin :))

5 kuruş!



Zico mu Pele mi?

Pele...



Kaptan neden Felipe ön libero diyorsun? Forvet olmaz mı?

Bence en iyi pozisyon.



Futboldan sonra sevdiğin spor voleybol mu?

Voleybol-tenis-futsal...



Kaptan NBA'de hangi takımlısın?

Boston Celtics.



En sevdiğin NBA oyuncusu?

Jason Kidd.



Kaptan tenis oynuyor musun?

Evet...



En sevdiğin yemek?

Pizza... Ama Brezilya pizzası.



Kaptan Andre Moritz çok güzel Türkçe konuşuyor. Sen neden konuşmuyorsun.

Andre Moritz akıllı ben salak.



G.Saray hakkındaki düşüncelerin ne?

Çok büyük bir kulüp. G.Saray'a ve taraftarına çok büyük saygım var.



Hagi'nin 'Alex ile ben kıyaslanamam. Alex nerede oynamış ki' sözlerine cevap verecek misin?

Benim için hiç önemli değil. Cevap vermeyeceğim.



Bonservisin ne?

2 tane keşkül, 1 tane lahmacun, 3 tane baklava ve 5 ayran... Çok az.



Sportif direktör ve altyapı sorumluluğu ister misin?

Daha erken ama İstanbul'u seviyorum, İstanbul'da kalmak istiyorum.



En sevdiğin sanatçılar?

Sezen Aksu, Duman.