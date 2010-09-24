-ALEX: ''BEŞİKTAŞ MAÇINDA KAFAM İKİYE BÖLÜNDÜ'' MADRİD (A.A) - 24.09.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, internetteki resmi sitesinde Portekizce yazdığı yazısında, ''Beşiktaş maçında kafam, eşim ve Fenerbahçe diye ikiye bölündü'' dedi. Alex, eşinin geçen hafta boyunca karın ağrısı çektiğini, ancak bundan çok endişe duymadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı: ''Fakat pazar günü ağrıları arttı ve doktora gitti. Büyük bir enfeksiyon tespit edildi ve Laparoskopi yapılmasına karar verildi. Bunların hepsini maçtan önce biliyordum ve en iyi şekilde maça konsantre olmam için yeterli zamanım vardı. Evde her şey iyiydi ve sadece maça konsantre oluyordum. Ancak öğleden sonra eşimin ameliyat olması gerektiği haberi geldi. Gerçekten bu iki şeye birden tahammül etmeyi başaramadım. Bir tarafta önemli bir maç, diğer yanda ameliyat odasındaki eşim. Ve ben hiçbir şey bilmiyordum. Stada kafam tamamen bölünmüş olarak gittim.'' Fenerbahçeli Alex, kendisi için ''oldukça zor geçen 78 dakikadan sonra'' Beşiktaş ile berabere kaldıklarını ve 2 puan kaybettiklerini yazdı. Eşinin hastaneden çıktığını ve evde olduğunu bildiren Alex, ''Kulüp içindeki işim devam ediyor. Evde ise sadece eşimin en kısa zamanda iyileşmesine ve güçlenmesine yardım etmeye çalışıyorum'' dedi.