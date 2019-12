-ALEX: BAĞDAT CADDESİNDE OLMAK İSTERDİM DÜZCE (A.A) - 07.07.2011 - Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex De Souza, dışarıda bir çok şeyin konuşulduğunu ama şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını belirterek, ''Tüm maçlarımızı alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla kazandık'' dedi. Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde antrenmandan sonra basın toplantısı düzenleyen Alex, tatilden döndükten sonra herkesin kendisine ''Senin ve takımın morali nasıl'' diye sorduğunu ifade ederek, ''Her şey yolunda. Takımın morali, çalışma motivasyonu üst düzeyde. Geçen sezon ikinci yarıdaki çıkışımızla 9 puanlık farkı kapatıp, şampiyon olduktan sonra buraya gelip kötü olmamız beklenemez'' diye konuştu. Dışardaki şike iddialarının takım haricinde gelişen olaylar olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, şöyle devam etti: ''Biz kendi çalışmamızı, kendi mücadelemizi, alın terimizi biliyoruz. Bunu haricindeki olan olaylar, şu anda takımın içine çok fazla girmiyor. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı deplasmanda yendik, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve bütün zorlu rakipleri yendik. Teknik heyet ve futbolcular herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim bildiğimiz, bu takım için verdiğimiz emek. Dışardaki olaylar moralimizi etkilemiyor. Geçirdiğimiz bu güzel şampiyonluk ve mükemmel sezondan sonra bu seneki hedefimiz yine geçen sene olduğu gibi bütün rakiplerimizi yenmek. Elbette bu saha içindeki çalışmamız ile olacak. Geçen sezondan daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.'' -''TEZLER ÜZERİNE KONUŞAMAM''- Alex, bir gazetecinin ''Takımın 2. lige düşürülme olasılığı çok yüksek. Bu durumda senin ve diğer Brezilyalıların tavrı ne olacak'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Diğer Brezilyalılar adına cevap veremem. Kendi adıma da bu soruyu cevapsız bırakacağım. Çünkü tezler üzerine cevap vermeyeceğim. Benim için Fenerbahçe şampiyondur. Şu anda net bir şey yokken olumlu ya da olumsuz cevap veremeyeceğim'' ifadelerini kullandı. Tartışılan maçlarla ilgili de görüşlerini açıklayan Brezilyalı futbolcu, şunları söyledi: ''Maçın içinde bazı detaylar vardır. Bunlar sizin lehinize de gelişebilir, aleyhinize de gelişebilir. Eskişehirspor'un Batuhan'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Caner ile hemen cevap veremeseydik, sonuç farklı olabilirdi. Bucaspor maçında 2-1 iken Musa kaçırdığı pozisyonu atabilse ilk yarıda 3-1 yenik olacaktık. Beşiktaş'ı 4-2 yendiğimiz maçta Almeida, Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atabilse, kazanamayabilirdik. Maçın içinde detayları lehine çeviren taraf, yani biz kazandık. Bursaspor maçında ilk dakikalarda penaltımız verilse galip gelebilirdik. Biz bu maçlarda detayları değerlendirip hak ederek kazandık, lekeli bir şekilde kazanmadık.'' Alex, ''Rakiplerinizin Trabzonspor ile oynadığı maçları nasıl değerlendiriyorsun'' sorusu üzerine, ''Maçları karşılaştırırken detaylar üzerinden değerlendirmeliyiz. Bizim Gaziantepspor'a karşı oynadığımız maç zorluk derecesi çok fazlaydı. Ama maçın 1. dakikasında bana yapılan penaltı verilmedi. 90 dakika boyunca kendimizi aşmak zorunda kaldık. Aynı Gaziantepspor, Trazonspor'a karşı oynadığı zaman maçın başında Trabzonspor yakaladığı pozisyonu değerlendirip, öne geçti. Maçları değerlendirirken ön yargılı bakmak yerine, detayları kim değerlendirmiş diye bakarsak daha mantıklı sonuçlar alırız'' diye konuştu. -''SADECE İKİ MAÇTA DAHA AZ ZORLANDIK''- Alex De Souza, ligin ikinci yarısında sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaragücü maçlarında diğer maçlara nispeten daha az zorlandıklarını, diğer tüm maçların çok zorlu geçtiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesspor maçının başında Stoch'un golüyle öne geçtiklerini hatırlatan Alex, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kafası kupa maçında olduğu için beklenilen direnç belki görünmedi. Onun haricinde 25. dakikasına kadar zorlu geçen, ondan sonra farklı kazandığımız Ankaragücü maçı var. Bu maçları ayırdığımız zaman diğer 15 maçta birbirinden zorlu kazanmamız için kendimizi aşmamız gereken maçlardı. Hem rakiplerimizi hem kendimizi aşarak hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ettik'' diye konuştu. -''TARAFTARLA BİRLİKTE BAĞDAT CADDESİNDE OLMAK İSTERDİM''- Fenerbahçe'nin 100 yılı aşmış, büyüklüğünü daima sürdüren bir kulüp olduğunu kaydeden Alex, ''Bizim bildiğimiz, gösterdiğimiz alın teridir. Bunun karalanmasını, bu emeğin yok edilmesini kesinlikle kabul edemiyoruz'' dedi. Taraftarlarının kendilerine sonuna kadar destek verdiğini anlatan Brezilyalı futbolcu, ''Bu kulübün bu büyüklüğü, bu yaşadıkları, yaşanan şampiyonluk ve verilen emekler elinin tersiyle itilmez. Buna elimizden geldiğince izin vermeyiz'' şeklinde konuştu. Taraftarların Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapacağı ve kampa gelip takıma destek vereceklerinin belirtilmesi üzerine Alex, şunları söyledi: ''Bu kulübü çok büyük yapan faktörlerden en başında büyük taraftarı geliyor. Her zaman onlara teşekkür etmişimdir. Pazar günü buraya geldikleri zaman bize her zamanki desteklerini verecekler. İstanbul'da toplanacakları haberini ben de aldım. Eğer imkanım olsaydı, onların göstereceği tepkide, bu davada ben de onlarla birlikte Bağdat caddesinde olurdum. Fakat burada Fenerbahçe adına başka bir görevi yürütmem gerekiyor. Unutmasınlar ki, 100 yılı aşkın süredir var olan bu kulübü daha da büyük yapan taraftarlarıdır.'' Alex, yeni sezona Fenerbahçe ile başladığı için ve 1 sene daha forma giyeceğinden dolayı çok mutlu olduğunu, yapım aşamasını takip ettikleri Topuk Yaylası tesislerinde bulunmaktan büyük haz duyduğunu söyledi. -TÜM FUTBOLCULAR TEPKİLİ- Fenerbahçeli futbolcuların kampta kendi aralarında son yaşanan gelişmeleri konuştuğu ve şampiyonluğu sahada mücadele ederek, alınlarının teriyle kazandıklarını söyleyerek, bu yaşananlara tepkili oldukları bildirildi. Oyuncuların şampiyonluğu sahada zorlu şartlar altında, emekleriyle kazandıklarını söyledikleri kaydedildi. Futbolculardan Gökhan Gönül, şike yaptığı söylenen Emenike'nin kendilerine karşı oynamadığını belirterek, ''Oynamayan adam nasıl şike yapar. Korcan'ın yediği gol konuşuluyor. Futbol hatalar oyunudur, Galatasaray'dayken Leo Franco da öyle bir gol yedi. Alnımızın teriyle şampiyonluğu kazandık. Eğer gerçekten bir şey varsa kim yaptıysa o cezasını çeksin. Biz temiziz'' dedi.