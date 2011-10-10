-Alex, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Uzun, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ve kulüp tercümanlarından Umut Köse ile Metris Cezaevi'ne giden Alex, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanları Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, altyapı koordinatör Cemil Turan ile mali işler müdürü Tamer Yelkovan'a da ziyarette bulundu.