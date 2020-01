Alex: Aslolan Fenerbahçe'nin varlığı

T24

Alex de Souza, ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin bu sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından basın toplantısı düzenledi.Zor bir sene geçirdiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Senelerdir futbol oynuyorum. 17 seneyi bulan kariyerim var. Benim adına zor geçen bir sene oldu. Rakibimiz Trabzonspor'un 9 puan arkasındaydık. Onları bu yarışta yakalayıp geçmek ve şampiyonluğa ulaşmak her açıdan zorluydu. Bu şampiyonluğumuzdan sonra da haklı olarak bu şampiyonluğu kazandık. Geriden gelip şampiyonluğu kazanmamızın mutluluğunu sonuna kadar yaşadık. Daha sonra da hepinizin takip ettiği gibi tatsız bir süreç yaşandı. Bu süreçte futbolun haricinde her şey konuşuldu. Bu ortam içerisinde benim görüşüme göre genel olarak olumlu bir ilk yarı çıkardık. Tüm bu olumsuzluklara, futbol dışı konuşulanlara rağmen şampiyonluğun en güçlü adaylarındanız. Bu sıkıntılı sürecin başlangıcından itibaren Fenerbahçe camiası tarihinde görülmemiş bir bütünleşme yaşadı. Bu bütünleşmesini de ilk yarının tamamına yaydı. Hedefimiz play-off'a kadar ligi en tepede bitirmek. Play-off'ta da hak ettiğimiz şampiyonluğu bir kez daha almak istiyoruz" diye konuştu.Yaşanan süreçte Fenerbahçe camiasında tarihte görülmemiş bir kenetlenme yaşandığını ifade ederek, "Bu süreçte taraftarımız Bolu'da Topuk Yaylası'nda bize destek verdi. Pazar günü yapılan miting, camiadaki bütünleşmenin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ancak sadece pazar gününü örnek vermek olmaz. Taraftarımız hep kenetlenmiş durumda" dedi.Bir soru üzerine, tercümanı Samet Güzel'in spor sahalarına giriş yasağı bulunmasının kendisini sahada pek etkilemediğini vurgulayan Alex, "Bu ceza saha dışarısında beni etkiliyor. Çünkü bir insanın iş yapma ve bundan hayatını devam ettirme özgürlüğünün elinden alınması var. Dışarıdan objektif olarak bakınca bir haksızlık olduğunu görüyorum. Gerçek düşüncelerimi tamamen açıklayamıyorum. Çünkü bana yakışmayan şeyler söyleyebilirim" ifadesini kullandı.Kendisi hakkında çıkan haberler üzerine basını eleştiren Alex de Souza, şunları söyledi:"İlk başta yargıyı oluşturuyorsunuz insanların gözünde. Yargıyı oluşturmadan önce gelip sorsanız daha mantıklı olur. Antalyaspor maçında bir sakatlığım oldu, kenara geldim. Doktor soyunma odasında tedavinin yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Oyuna girmemi ve gelişmeyi görmek istedi. Ancak ben zaten sahaya dönemeyeceğimi düşünüyordum. Soyunma odasına gittiğimde hocamız, Bienvenu'yü oyuna sokmuş. Kaptanlık pazubandımı vermek için saha kenarına geldim. Aykut Hoca ile sıkıntım olduğu yönünde haberler yapılmadan önce bana sormanız gerekirdi. Basın olarak bu tahmin dünyasından sıyrılmanız gerekiyor. Tahmin etmek yerine muhataplara sormalısınız. Cristian ile Emre arasında soyunma odasında kavga ettiği görüşleri vardı. Bunlar da doğru değildi. Basının çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe kulübünün basına kapalı olduğunu düşünüyorsanız bir bildiğiniz vardır. Bir takımın basına açık olması gerektiğini düşünüyorum. Yetkili kişilerin bu konuda en doğru şeyleri yapacağına eminim."Futbolun az konuşulması nedeniyle taraftar sayısında düşüşün yaşandığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe için bakılırsa biz saha içerisinde hocamız ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Gol yollarındaki fırsatlarımızı artıracağız. Taraftarların daha az şekilde ilgi gösterdiğini söylüyorsunuz. Belki de futbolu daha az konuşmamızdan kaynaklanıyordur. Futbol dışında her şeyi konuşuyoruz. Bu hepimizin saha içindeki oyununa da yansır. Umarım hem takımımızın, hem de ligin seyir zevki artar" dedi.Kocaman'ın istediği bölgede verimli olamadığını kendisine söylediğini açıklayan Alex, şunları söyledi:"Ben bu takımın futbolcusuyum ve yükümlülülerimden biri de görev verildiğim yerde oynamak. Hocamız ile yaptığım görüşmelerde, onun istediği bölgede verimli olamadığımı söyledim. Hocamız beni farklı yerde oynatırsa da elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım."Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli takımın aynı güçlülüğüyle oynayacağını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Ben gittikten sonra elbet iyi futbolcular gelecektir. Asıl olan Fenerbahçe'nin varlılığıdır. Asıl olan Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Alexler gelir, Alexler gider. Benden sonra gelecek kişinin, Fenerbahce'nin büyüklüğünü kaldırabileceğinden eminim. Fenerbahçe'nin büyük tarihi içinde ufacık yer kaplayan bir taşım."Maldonado ile ilgili bir soru üzerine Alex, "Maldonado hakkındaki düşüncelerim hala değişmedi. Benim oynadığım en kaliteli, mükemmel bir orta saha oyuncusudur. Maldonado ben Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe kulübü tarafından soruşturulmuş bir kişidir. Ben buraya geldikten sonra Maldonado bana kulüp hakkında sorular sordu. Kulübüm de bana Maldonado hakkındaki düşüncelerimi sordu. Fakat Maldonado'yu ben değil, kulübüm transfer etti. Kendisi hakkındaki düşüncelerim de hala aynıdır" şeklinde konuştu.Alper Potuk'un şu anda Eskişehirspor futbolcusu olduğunu ifade eden Alex, "O konu hakkında yorum yapamam. Fenerbahçe'ye gelen bir futbolcu, hak ediyordur ki Fenerbahçe'ye geliyordur. Gelirse umarım hayırlı olur" dedi.Göze çarpan kaliteli oyuncular olduğunu, ancak kendileri hakkında düşüncelerini söylemek istemediğini belirten Alex, sözlerini şöyle tamamladı:"Elbette göze çarpan kaliteli oyuncular var. Ancak beğenip beğenmediğim oyuncuları söylemek benim görevim ve tarzım değil. Kişisel düşüncelerimi kendime saklarım. Kimsenin alınmasına ya da gönderilmesine yetkim yok.