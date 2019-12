Alex Ankara'da da yok

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğuyla boğuşan Fenerbahçe'ye Alex'ten de kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu, cumartesi günü oynanacak Ankaraspor maçında da yer alamayacağını açıkladı.



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Brezilyalı kaptanı Alex De Souza, sakatlığı nedeniyle ligde 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Ankaraspor maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı.



Fenerbahçe TV'deki ''Kaptan Köşkü'' programına katılan Alex, Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanşında 21 Nisan Salı günü deplasmanda Sivasspor ile yapacakları maç için ise şimdiden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirterek, ''Tedaviye göre karar verilecek. Çünkü bu saatten sonra takımda yer alacak oyuncularımızın tüm maçlarda kendini yüzde 100 göstermesi gerekiyor. İlk 11'de oynayan oyuncularımız arasında hem sakatlıkları olan hem de cezalı olan oyuncularımız olacak. Sezon başından beri forma giyme imkanı olmayan oyuncularımıza da bu dönemde yapabileceğimiz en önemli şey onlara destek vererek güven duyduğumuzu hissettirmek olacaktır. Bu yüzden Ankaraspor maçında sahada dekor olmak istemiyorum. Ben oynadığım zaman sonucu değiştiren adam olmak istiyorum'' şeklinde konuştu.



Sezon sonu Fenerbahçe'nin gelmesi gereken noktada iki hedefin de devam ettiğini vurgulayan Brezilyalı yıldız, ''Ligde gerideyiz ve rakiplerimize bağımlıyız. Bundan sonra oynayacağımız her maçı kazanarak rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Türkiye Kupası'nda ise turu geçeceğimizi zannediyorum. Eğer turu geçersek muhtemelen Beşiktaş ile final oynayacağız. Amacımız uzun yılardır alınamamış Türkiye Kupası'nı müzemize getirmek'' diyerek sözlerini tamamladı.





"YAŞANANLAR REZALET"



Alex De Souza, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile geçen hafta oynadıkları derbi maçta yaşananları ise ''rezalet'' olarak nitelendirdi.



Alex gerek maç öncesi, gerekse maç sonunda çıkan olaylara değinerek, ''Bunları görmekten utanç duydum. Bence olayların içinde bulunan tüm oyuncuların suçu var, ama oyuncuların birbirine karşı şiddet uygulaması beni en çok şaşırtan şeydi'' dedi.



Alex, ''Beş senedir Türkiye'deyim. Türkiye'de oynanan büyük maçlardan önce nedense bir düşmanlık havası oluşuyor. Ancak kimse birbirine düşman değil. Bu ortam maalesef oluşturuluyor. Nefret oluştuğunda da bu görüntüler ortaya çıkıyor. Sporda hiçbir zaman nefret olmamalı. Galatasaray veya Fenerbahçe veya Beşiktaş taraftarı rakip takım üzerinde baskı oluşturmak istiyorsa bunu tabii ki yapmalı, ama bu hiçbir zaman düşmanlık seviyesine gelmemeli. Her takımın hedefi var, ama düşmanca davranma tavrından uzaklaşılmalı diye düşünüyorum'' dedi.



Türkiye'de ufak tefek detayların gözden kaçırıldığının altını çizen Brezilyalı futbolcu, ''Beş yıldır Türkiye'de olduğumu her fırsatta söylüyorum. Mesela Can Arat uzun zamandan beri profesyonel futbol takımda olmasına rağmen adı her zaman 'Genç Can'. Halbuki dünyanın bir çok ülkesinde 16-17 yaşındaki oyunculara genç oyuncu denmektedir. Yine ilk aklıma gelen maç başlamadan önce sahanın sulanması konusundaki isteklerimiz... Türk Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından geri çevriliyor. Belki bunlar küçük ayrıntılar, ama seyir zevkine katkıda bulunabilecek ayrıntılar'' diye konuştu.