-ALEX ALKIŞLARLA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Spor Toto Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe'nin ''Gol Kralı'' kaptanı Alex de Souza, eşi Daianne ve çocukları ile Brazilya'ya gitti. Atatürk Havalimanında Alex ve ailesini gören yolcular, görevliler ve pasaport polisi dahil herkes, Brezilyalı yıldız ile fotoğraf çektirebilmek ve görüntü alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, izdiham yaşandı. Fenerbahçe'nin kaptanı Alex de Souza, eşi ve çocukları, Türk Hava Yolları uçağıyla saat 10.45'de İstanbul'dan Sao Paulo'ya gitti. Alex ve ailesi, check-in işlemlerininden sonra bir kafede kahvaltı yaptı. Kahvaltı sırasında görüntü almaya çalışan gazetecilere Alex izin verirken, eşi, yemek yerken iyi görüntü olmayacağı için fotoğraf çekilmesini istemedi. Kahvaltının ardından, eşi ve çocuklarıyla gazetecilere poz veren Alex ve ailesi, daha sonra pasaport kontrolünden geçmek için kontuara yöneldi. Alex ve ailesini gören yolcular, görevliler ve pasaport polisi dahil herkes birlikte fotoğraf çektirebilmek ve görüntü alabilmek için birbirleriyle yarışırken, alanda izdiham yaşandı. Bu sırada yaşlı bir kadının fotoğraf çektirebilmek için ''Alex yavrum'' diye haykırışı gülümsemeye yol açtı. Kaptan Alex ve ailesi, uçaklarına alkışlar arasında uğurlandı. Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonlukta, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yarattığı ortamın önemli bir rolü olduğunu söyledi. Selçuk Şahin de 2009-2010 sezonunda yaşadıkları travmanın ardından bu şampiyonluğa çok ihtiyaçları olduğunu, herkesin katkısıyla hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.