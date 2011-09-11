T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex 900'üncü maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2011 20:59

-Alex 900'üncü maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig'de yarın Orduspor ile yapacakları maçta kariyerindeki 900. maçına çıkacak.  Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer edilen Alex, bu sezon sarı-lacivertli ekipte 8. sezonunu geçirecek. Profesyonel futbol kariyerinde Orduspor maçıyla birlikte 900. maçını oynayacak Brezilyalı oyuncu, futbol yaşamının en önemli bölümünü Fenerbahçe forması altında geçirdi.  Alex, Coritiba'da 124, Palmeiras'ta 241, Flamengo'da 12, Cruzeiro'da 121, Parma'da 5, Fenerbahçe'de 328 ve Brezilya Milli Takımı'nda 68 maç olmak üzere bugüne dek kariyerinde 899 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, Twitter'daki hesabında şimdiye kadar çıktığı 899 maçın takımlara göre dağılımını takipçileriyle paylaşıp toplam 363 gol attığını bildirdi.  899 maçta 363 gol atan Brezilyalı futbolcu, Coritiba'da 32, Palmeiras'da 78, Cruzeiro'da 64, Flamengo'da 3, Parma'da 2, Brezilya Milli Takımı'nda 20 ve Fenerbahçe'de 164 gol kaydetti.  -Fenerbahçe'de 299. resmi maçı- Orduspor maçı Alex'in sarı-lacivertli formayla 299. resmi maçı olacak. Sarı-lacivertli formayı Süper Lig'de 207, Avrupa kupalarında 57, Türkiye Kupası'nda 32, TFF Süper Kupa'da 2 kez giyen Brezilyalı oyuncu, Gaziantepspor maçında da forma giyerse 3. kez dalya diyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24