-Alex 900'üncü maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig'de yarın Orduspor ile yapacakları maçta kariyerindeki 900. maçına çıkacak. Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer edilen Alex, bu sezon sarı-lacivertli ekipte 8. sezonunu geçirecek. Profesyonel futbol kariyerinde Orduspor maçıyla birlikte 900. maçını oynayacak Brezilyalı oyuncu, futbol yaşamının en önemli bölümünü Fenerbahçe forması altında geçirdi. Alex, Coritiba'da 124, Palmeiras'ta 241, Flamengo'da 12, Cruzeiro'da 121, Parma'da 5, Fenerbahçe'de 328 ve Brezilya Milli Takımı'nda 68 maç olmak üzere bugüne dek kariyerinde 899 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, Twitter'daki hesabında şimdiye kadar çıktığı 899 maçın takımlara göre dağılımını takipçileriyle paylaşıp toplam 363 gol attığını bildirdi. 899 maçta 363 gol atan Brezilyalı futbolcu, Coritiba'da 32, Palmeiras'da 78, Cruzeiro'da 64, Flamengo'da 3, Parma'da 2, Brezilya Milli Takımı'nda 20 ve Fenerbahçe'de 164 gol kaydetti. -Fenerbahçe'de 299. resmi maçı- Orduspor maçı Alex'in sarı-lacivertli formayla 299. resmi maçı olacak. Sarı-lacivertli formayı Süper Lig'de 207, Avrupa kupalarında 57, Türkiye Kupası'nda 32, TFF Süper Kupa'da 2 kez giyen Brezilyalı oyuncu, Gaziantepspor maçında da forma giyerse 3. kez dalya diyecek.