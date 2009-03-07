Alex 800 diyor



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Turkcell Süper Lig'de bugün deplasmanda Kayserispor ile yapacakları maçta kariyerinin 800. karşılaşmasına çıkacak.



Brezilyalı futbolcunun kendisine ait ''www.alex10.com.br'' adresli internet sitesinde yapılan haberde, Alex'in, Kayserispor mücadelesiyle 800. maçına çıkacağı belirtildi.



Ülkesinin Coritiba takımında başlayan macerasında, Alex'in, kulüp takımlarının yanı sıra milli takımlar da dahil olmak üzere bugüne dek 799 maça çıktığı, bu maçların 453'ünde galibiyet yaşayıp, 307 gole imza attığı kaydedildi.



Alex'in, formasını giydiği kulüp takımları arasında 241 maçla Palmeiras ilk sırada yer alırken, 228 maçla Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, sözleşmesini 2011 yılına kadar uzatan Brezilyalı futbolcu için kariyerinde en fazla formasını giydiği ekip olacak.



