-ALEX: "KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ" İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Alex de Souza, Yunanistan'ın PAOK takımıyla yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadında teknik direktör Aykut Kocaman'dan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alex, bütün güçlerini ve kalitelerini sahaya koyarak, ikinci maç için avantajlı skor elde etmek istediklerini vurgulayarak, ''Sahada elimizden geleni yapacağız. Bizim için avantajlı skor, kazanmak'' dedi. Brezilyalı futbolcu, bir Yunanlı gazetecinin ''Toumba Stadında oynayacağını biliyor mu?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Elbette burada oynayacağımızı biliyoruz. Gerek internetten gerek televizyondan buranın nasıl bir stat olduğunu, taraftarların rakip takım üzerinde nasıl baskı kurduğunu ve PAOK üzerindeki olumlu etkiyi biliyoruz. Maçlardan önce rakiplerimiz hakkında bilgi alırız ve onlara saygı duyarız. PAOK'un ne kadar güçlü ve zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz. Yunanistan Liginde forma giyen Brezilyalı arkadaşlarım var. Onlardan da bilgi aldım. Zorlu bir rakip bekliyorum.'' Şampiyonlar Ligine ön elemede veda etmeleriyle ilgili bir soru üzerine de Alex, bunun geride kaldığını, artık önlerine baktıklarını, PAOK ile yapacakları iki maçta da iyi oynayarak, tur atlayıp Avrupa Ligine kalmak istediklerini kaydetti.